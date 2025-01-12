　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只靠努力打不破「階級差異」？網嘆：有背景直接躺贏

一名女網友感嘆，若是沒有家庭背景支持，普通人很難有所成就。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲女網友感嘆，若是沒有家庭背景支持，普通人很難有所成就。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

後天努力有用嗎？近日一位女網友在Dcard上以「突然真實的看到階級差異」為題發文道，她最近滑到昔日朋友的動態，不禁感慨明明兒時都玩在一起，現在生活水準卻差異極大，雖然想提醒自己「不要一味的羨慕或是看不起任何人」，卻也對社會現實感到難過，若是沒有家庭背景支持，普通人很難有所成就。貼文曝光後，引起網友熱議。

原PO表示，朋友A是家境很好的女生，住豪宅又有爸媽的事業可以繼承，雖然就讀私立藝術大學，和父母專業沒甚麼關係，但1年可以常常出國交換，有自信、有才華、有人緣，「A覺得自己沒有爸媽支持的話，在台灣就業市場沒什麼競爭力，雖然很喜歡自己的專業能力，但還是有點迷茫，也羨慕朋友的讀書才能」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說到，朋友B是中產階級的女孩子，父母工作穩定、有房，雖然沒有事業可以繼承，但就讀中字輩工程科系，很努力、成績也很好，未來會進入頂大研究所。原PO也補充，朋友B其實並不喜歡自己的科系，一切只為了未來求職順利，她出社會後需給孝親費，個性務實、內向且奴性，很難打破體制規則，常常羨慕有錢人家更加自由，同時也敬佩家境不好仍勇往直前的同學。

原PO提到，朋友C是家境不好的男生，父母有一方是殘疾人士，拚命考上了中字輩法律系，未來無法讀研究所，目前租房、沒有事業可繼承，需要很努力打工才能應付生活開銷，領導能力強，成績、人緣都不錯，但身心狀況很差還是難以負擔。原PO說，朋友C覺得生活很不公平，儘管喜歡自己的專業，身邊同學家境多數不差，讓他感到自卑又痛苦，「他不求自己家裡像A一樣那麼有錢，覺得至少像B的家庭一樣，可以供他生活費和學費無虞就好」。

文末，原PO也透露，她自己就是中產階級的孩子，也從3個朋友身上看到很多觀點，「明明大家都很努力了，際遇還是差很多，讓我覺得有點難過跟惋惜……只要知道他們都很努力，也想要靠自己成功，他們都是很好很好的人」。

貼文一經曝光，網友們也紛紛留言說出想法，「雖然不知道成功的定義是什麼，但感覺他們3個都很棒……我覺得他們都很優秀」、「人的分水嶺是羊水」、「雖然3個人都很努力，但C這種人真的是我會最敬佩的那種人」、「我自己是C出身的背景，我很清楚走下去沒有特殊機遇，就是熱情在現實中消亡」、「有背景直接躺贏，現在階級固化，拚爹時代要靠讀書出頭真的難」、「要看你說的是人生成功還是投胎成功囉，這就是現實啊」。

延伸閱讀
亡父筆記本藏神秘地址！她一查才知「爸媽都在世」　驚揭34年身世之謎
婆婆做的蛋糕害死3人！媳婦案發前「上網搜尋砒霜」　疑麵粉下毒被逮
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸夫妻先後罹胃癌！　醫揭「1配菜」肇禍
韓變態軍人暴力性侵美女　廁所滿地鮮血
快訊／信義分局警鳴笛衝現場遭撞飛　送醫搶救
鳳山命案！「檳榔刀割頸放血」慘死　嫌逃回家被逮
陸爆大量「肉毒桿菌中毒」　多人命危才送醫
Lisa太辣！比基尼秀零贅肉曲線　650萬粉按讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從健檢滿江紅到百馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

進擊的巨人路跑台中登場！5千「調查兵團」出動　跑友扮巨人超嗨

妻拿走16萬年終「只留2000元包給公婆」　夫一聽原因：我心寒了

準備鮑魚禮盒送公婆　「小姑半路攔截」轉送！老公1反應全場狂罵

30歲人妻想「從警」！過來人見丈夫職業搖頭：除非有靠山

好危險！4寶媽被「這款玩具」割腕爆血　驚人傷口照曝光

只靠努力打不破「階級差異」？網嘆：有背景直接躺贏

不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

遭嫌家境、學歷！女友媽「一句話」他崩了：社會對男人好殘忍

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

從健檢滿江紅到百馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

進擊的巨人路跑台中登場！5千「調查兵團」出動　跑友扮巨人超嗨

妻拿走16萬年終「只留2000元包給公婆」　夫一聽原因：我心寒了

準備鮑魚禮盒送公婆　「小姑半路攔截」轉送！老公1反應全場狂罵

30歲人妻想「從警」！過來人見丈夫職業搖頭：除非有靠山

好危險！4寶媽被「這款玩具」割腕爆血　驚人傷口照曝光

只靠努力打不破「階級差異」？網嘆：有背景直接躺贏

不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

遭嫌家境、學歷！女友媽「一句話」他崩了：社會對男人好殘忍

從健檢滿江紅到百馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

單親《星光》女星挺鬼鬼未婚生女！　見網評傻眼：原始人腦袋

巴特勒鼓勵自家員工「暗諷熱火」　前輩爆料他稱病卻在外閒晃

偏遠小鎮突獲3.4億遺產！陌生人「從沒去過那」　霸氣送錢原因曝光

劇場版《進擊的巨人》票房狂飆　網看完PTSD聽到「這句」秒破防

香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！　不用工作今年還加薪3%

粉色系超夢幻！「北市2花海」美到過年　順遊蜻蜓小屋、寶藏巖

現代料理融入XO醬、甲魚湯　LONGTAIL新主廚上任推新菜單

台中「商帶住」衝出最速重劃區　跟流行分「APT.」3地段

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

釋昭慧喊「畫家兒蹭熱度」遭批　反擊：我本就不慈悲

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

外送茶妹爆哭「爸爸化療要5萬」　他1句話KO

快訊／今晨7.5℃！　最冷時刻要來了

冷到沒完沒了！　下波強冷空氣時間曝

車格停車竟收繳費單+罰單！車主見原因傻眼

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

她「離職改1職業」只做3小時+周休3天！賺比以前多

阿北覺得「GG不乾淨」用漂白水擦拭！忍痛2天才就醫　

外國男「挑戰吃辣失敗」耍賴不付錢！店家曝照片

不甩雪鏈限制！民眾追雪「車痕發抖照」曝

越捷突瘋砍富國島航班！旅遊業者曝內幕：全滿了

更多熱門

相關新聞

台灣人秒懂的「燙青菜密碼」！這菜被嫌沒資格

台灣人秒懂的「燙青菜密碼」！這菜被嫌沒資格

路邊小吃店除了賣麵類、魯肉飯等平價餐點外，還有黑白切、燙青菜等小菜種類多元，深受民眾喜愛。一名網友近日分享他到麵攤消費的菜單，其中燙青菜選項都只寫一個字，原PO表示「只有台灣人看得懂的燙青菜密碼」，不過眼尖網友發現，其中一選項根本不能當作「燙青菜」，引起網友熱議！

氣溫急降！全台OHCA人數連兩日創新高

氣溫急降！全台OHCA人數連兩日創新高

整形醫竟「自我結紮」！2萬人驚：怪醫黑傑克

整形醫竟「自我結紮」！2萬人驚：怪醫黑傑克

外送員摔車餐點噴飛！3杯飲料竟「立杯」一滴沒灑

外送員摔車餐點噴飛！3杯飲料竟「立杯」一滴沒灑

律師見「黃國昌1舉動」傻眼：多想讓阿北繼續關？

律師見「黃國昌1舉動」傻眼：多想讓阿北繼續關？

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面