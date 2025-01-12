只靠努力打不破「階級差異」？網嘆：有背景直接躺贏

▲女網友感嘆，若是沒有家庭背景支持，普通人很難有所成就。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

後天努力有用嗎？近日一位女網友在Dcard上以「突然真實的看到階級差異」為題發文道，她最近滑到昔日朋友的動態，不禁感慨明明兒時都玩在一起，現在生活水準卻差異極大，雖然想提醒自己「不要一味的羨慕或是看不起任何人」，卻也對社會現實感到難過，若是沒有家庭背景支持，普通人很難有所成就。貼文曝光後，引起網友熱議。

原PO表示，朋友A是家境很好的女生，住豪宅又有爸媽的事業可以繼承，雖然就讀私立藝術大學，和父母專業沒甚麼關係，但1年可以常常出國交換，有自信、有才華、有人緣，「A覺得自己沒有爸媽支持的話，在台灣就業市場沒什麼競爭力，雖然很喜歡自己的專業能力，但還是有點迷茫，也羨慕朋友的讀書才能」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說到，朋友B是中產階級的女孩子，父母工作穩定、有房，雖然沒有事業可以繼承，但就讀中字輩工程科系，很努力、成績也很好，未來會進入頂大研究所。原PO也補充，朋友B其實並不喜歡自己的科系，一切只為了未來求職順利，她出社會後需給孝親費，個性務實、內向且奴性，很難打破體制規則，常常羨慕有錢人家更加自由，同時也敬佩家境不好仍勇往直前的同學。

原PO提到，朋友C是家境不好的男生，父母有一方是殘疾人士，拚命考上了中字輩法律系，未來無法讀研究所，目前租房、沒有事業可繼承，需要很努力打工才能應付生活開銷，領導能力強，成績、人緣都不錯，但身心狀況很差還是難以負擔。原PO說，朋友C覺得生活很不公平，儘管喜歡自己的專業，身邊同學家境多數不差，讓他感到自卑又痛苦，「他不求自己家裡像A一樣那麼有錢，覺得至少像B的家庭一樣，可以供他生活費和學費無虞就好」。

文末，原PO也透露，她自己就是中產階級的孩子，也從3個朋友身上看到很多觀點，「明明大家都很努力了，際遇還是差很多，讓我覺得有點難過跟惋惜……只要知道他們都很努力，也想要靠自己成功，他們都是很好很好的人」。

貼文一經曝光，網友們也紛紛留言說出想法，「雖然不知道成功的定義是什麼，但感覺他們3個都很棒……我覺得他們都很優秀」、「人的分水嶺是羊水」、「雖然3個人都很努力，但C這種人真的是我會最敬佩的那種人」、「我自己是C出身的背景，我很清楚走下去沒有特殊機遇，就是熱情在現實中消亡」、「有背景直接躺贏，現在階級固化，拚爹時代要靠讀書出頭真的難」、「要看你說的是人生成功還是投胎成功囉，這就是現實啊」。

延伸閱讀

▸ 亡父筆記本藏神秘地址！她一查才知「爸媽都在世」 驚揭34年身世之謎

▸ 婆婆做的蛋糕害死3人！媳婦案發前「上網搜尋砒霜」 疑麵粉下毒被逮

▸ 原始連結