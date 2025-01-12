川普怒嗆無能下台「洛杉磯災難都他的錯」　加州州長：請來勘災

▲加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透，下同）



文／中央社

美國加州洛杉磯太平洋斷崖大火和伊頓大火合計延燒面積約相當於半個台北市，加州州長紐松和總統當選人川普為野火延燒一事大打口水戰，紐松邀川普到加州勘災。

「國會山莊報」（The Hill）報導，紐松（Gavin Newsom）致函川普說：「本著我們偉大國家的精神，我們絕不能將人類悲劇政治化或從旁散播假消息。」

▲加州州長紐松（Gavin Newsom）下令徹查消防栓無水可用的問題。（圖／路透）



他寫道：「數十萬名美國人流離失所，對未來感到恐懼，他們理應看到我們所有人為了他們的最大利益而努力，以確保迅速復原和重建。」

紐松提到在2018年發生坎普（Camp）大火和伍爾西（Woolsey）大火時，川普曾到加州視察災情，如今他即將重返白宮，因此邀請他再次到加州慰問災民、視察災情，並「與我和其他人一起感謝冒著生命危險的英勇消防員和急救人員」。

紐松也表示，感謝總統拜登迅速宣布加州進入聯邦緊急狀態，以提供資源協助救火。

川普本月8日曾在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上說「美國最棒、最美的一部分正燃燒殆盡。一切化為灰燼」，還說紐松應該辭職，「這全都是他的錯」。

川普指控紐松在火災因應上「無能」，並且在遭受乾旱的加州浪費水資源，但沒有提供證據支持他的說法。紐松辦公室駁斥川普的指控不實，紐松也反控川普「想把此事政治化」，並說「我有很多想法，知道自己很想說出來，但我不會說」。

路透社報導，消防員在強風減弱的情況下取得進展，終於開始逐步控制洛杉磯西邊的太平洋斷崖大火（Pacific Palisades Fire）和東邊的伊頓大火（Eaton Fire）。

自本月7日以來，6場野火同時摧毀洛杉磯郡（Los Angeles County）多個社區，造成至少11人喪生，上萬棟建築物受損或燒毀，預計總數還會增加；大火濃煙也導致美國官員宣布進入公共衛生緊急狀態。

野火失控延燒數天後，儘管數以百計消防員從空中和地面努力滅火，太平洋斷崖大火僅8%獲得控制，伊頓大火則是3%。加州森林防火廳（CalFire）原本將這兩場火災控制率列為0%，到了昨天才有進展。

即便如此，這兩場大火延燒面積總計約1萬4100公頃，約略是半個台北市。

洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）表示，約15萬3000人仍處於撤離令範圍，另有16萬6800人面臨撤離警告，所有撤離區均實施宵禁。