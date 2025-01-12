惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

▲洛杉磯野火恐成美國史上損失最慘重火災。圖為本次規模最大的帕利塞德大火（Palisades Fire）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯野火持續肆虐，福斯新聞鏡頭捕捉到，規模最大的「帕利塞德大火」（Palisades Fire）10日出現「火龍捲」現象，只見山坡上出現烈紅漩渦，朝著天空瘋狂旋轉、爬竄，畫面相當令人震驚。

CBS等外媒報導，帕利塞德大火10日再度升級，火勢迅速朝向布倫特伍德（Brentwood）附近的曼德維爾峽谷（Mandeville Canyon）方向蔓延，甚至在山坡上出現罕見的「火龍捲」。

KCAL News氣象學家魯伯蒂（Dani Ruberti）解釋，「火龍捲」（Firenado）又被稱為火焰漩渦、惡魔之火，一般而言相當罕見，但在火勢太強烈的極端情況下可能出現，有時可能高達到高空中數百英尺，但每次只會持續幾分鐘。

魯伯蒂說，「熱度如此之高，以至於空氣開始上升，並且吸入周圍空氣……製造出那種旋轉的漩渦。那裡的粒子移動得比外面更快，這就是導致空氣旋轉更快，看起來像是龍捲風的原因。」

洛杉磯野火7日爆發迄今，已吞噬近2.4萬英畝土地，焚毀1.2萬棟建築物，奪走至少16條人命，目前仍有4場大型野火肆虐中。野火產生的煙霧與灰燼導致空氣品質惡化，衛生當局已宣布進入衛生緊急狀態。

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