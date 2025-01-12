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尋屍犬出動！洛杉磯野火16死　「下周強風再來」恐加劇火勢

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

▲ 強勁且乾燥的聖塔安那風（Santa Ana winds）使火勢一發不可收拾。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯地區野火至今造成16人死亡，為趕在陣風增強前控制火勢，消防員正與時間賽跑。警方11日稱至少有13人失蹤，已向災區派遣專門搜救小組，包括尋找罹難者遺體的尋屍犬，也正與聯邦調查局（FBI）合作，盼能釐清起火原因。

綜合CNN及ABC等美媒，洛杉磯郡法醫辦公室證實，野火造成的死亡人數已增至16人；此前警長魯納（Robert Luna）在記者會上稱有至少11人死亡，預計還會上升，另有13人失聯，但不確定是否皆與火災有關。

當局已派出一支由40名專家組成的搜救小組，包括尋找罹難者的尋屍犬， 將與其他緊急援機構合作搜救。

魯納也提到，目前已在多個火場周圍逮捕22人，原因包括闖入危險區域、違反夜間宵禁，還有人因入室竊盜、搶劫、非法入侵及持有槍枝被捕，並重申違反宵禁者可能被關。

據加州消防局統計，目前洛杉磯4場大型野火中最大火場為帕利塞德野火（Palisades Fire），7日爆發至今吞噬2萬3654英畝土地，火勢僅控制11%；伊頓野火（Eaton Fire）燒毀1萬4117英畝，15%獲得控制；肯尼斯野火（Kenneth Fire）燒毀1052英畝，已控制90%；赫斯特野火（Hurst Fire）則燒毀799英畝，約控制76%，合計面積3萬9622英畝，約160平方公里。

魯納被問及起火原因時回應，「不是因為缺乏準備與決策導致這場災難，這是一起自然災害」，「我們盡力為最壞情形做一切打算，但我想我們都沒料到情況會如此糟糕」，正與FBI合作調查原因。

11日滅火工作成效不差，風力條件有助控制火場邊緣，防止火勢進一步蔓延，但危險的聖塔安那風（Santa Ana winds）13日恐怕加劇，料將持續至15日，消防當局正與時間賽跑，努力在周末期間盡可能取得進展。

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