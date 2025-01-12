　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　野火前後驚人畫面曝

▲ 影片9秒起可見災後情形。

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯多起野火肆虐，高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）災情慘重，其中要價1.25億美元（約新台幣41.4億）的最貴豪宅也未能倖免。這棟豪宅擁有多達18個床位，HBO知名影集也曾在此取景，如今被大火徹底摧毀，僅留下焦黑殘骸。

綜合《紐約郵報》等外媒，太平洋帕利塞德社區最貴的就屬這棟4層樓未來感豪宅，由年僅29歲的科技公司Luminar Technologies執行長羅素（Austin Russell）於2021年以8300萬美元（約新台幣27.5億元）入手。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 洛杉磯「太平洋帕利塞德」社區最貴豪宅。（圖／翻攝自IG，下同）

這棟豪宅擁有6間衛浴、18個床位，一間Nobu設計的主廚級廚房，一座可容納20人的豪華劇院，地下室有恆溫酒窖，有觀星用的伸縮屋頂，後院還有游泳池和花園，曾在HBO影集《繼承之戰》（Succession）中出現。

野火來襲前，該房產正以每月45萬美元（約新台幣1490萬）的價碼出租，但迅速蔓延的火勢使整棟建築付之一炬，甚至連2間避難用的密室也燒毀，屋子裡什麼都不剩。據《每日郵報》曝光的畫面，可見屋子被燒到只剩焦黑的骨架。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

洛杉磯地區目前仍有4起大型野火延燒，至今造成16人死亡。其中最大火場帕利塞德野火（Palisades Fire）已吞噬2萬3654英畝，僅控制11%火勢。起火原因尚不清楚，當局正積極調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　驚人畫面曝
五月天花蓮開唱！周邊住房率僅6成　業者曝2原因
台中酒駕累犯超長名單曝！　82人被公布
台灣人秒懂的「燙青菜密碼」！　1道菜被嫌沒資格
人妻搞牌友「晚上吃肉」鹹濕對話曝！　夫怒砍她數刀
iPhone電池短命？　專家曝「注意3件事」維持健康度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　野火前後驚人畫面曝

烏克蘭曝光俘虜影像！他向南韓國情院爆料：北韓軍「死傷慘重」

北韓士兵「肉身誘敵」戰術圖曝光！　日記曝：甘願為金正恩送死

iPhone電池短命？專家曝真正原因　維持健康度「注意3件事」

已有87個孩！32歲男環遊世界「捐精播種」　許願各國都有他後代

日本櫻前線預測出爐！東京3／21搶先開　「櫻花盛開」時間點曝

英中經濟財金對話 英方稱為經濟注入逾240億元強心針

加州野火再發疏散令！　威脅知名博物館「蓋提中心」等新地點

腦麻童星被野火燒死！逃不及喊「媽，丟下我吧」　母目睹兒遭吞噬

起訴川普特檢「離開司法部」　報告是否公開引關注

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　野火前後驚人畫面曝

烏克蘭曝光俘虜影像！他向南韓國情院爆料：北韓軍「死傷慘重」

北韓士兵「肉身誘敵」戰術圖曝光！　日記曝：甘願為金正恩送死

iPhone電池短命？專家曝真正原因　維持健康度「注意3件事」

已有87個孩！32歲男環遊世界「捐精播種」　許願各國都有他後代

日本櫻前線預測出爐！東京3／21搶先開　「櫻花盛開」時間點曝

英中經濟財金對話 英方稱為經濟注入逾240億元強心針

加州野火再發疏散令！　威脅知名博物館「蓋提中心」等新地點

腦麻童星被野火燒死！逃不及喊「媽，丟下我吧」　母目睹兒遭吞噬

起訴川普特檢「離開司法部」　報告是否公開引關注

年前衝刺！花蓮振興券再加碼　年前採購再省一筆過好年

只靠努力打不破「階級差異」？網嘆：有背景直接躺贏

黑巧克力也算！營養師推薦「健腦8食物」：吃雞蛋降失智風險

不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

主持節目遭排擠！「任毒蛇爬入褲」陳宥心事後被冷凍…幕後黑手是她

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘　新娘車是勞斯萊斯

男星遭霸凌終止演戲　跑外送「客人一段話」讓他破防⋯登上金馬

神棍裝「喪魔仔」下咒恐嚇！猥褻性侵鄰居母女　害她崩潰包尿褲

洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　野火前後驚人畫面曝

遭嫌家境、學歷！女友媽「一句話」他崩了：社會對男人好殘忍

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

國際熱門新聞

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

東大校花現身寧夏夜市！爽嗑蚵仔煎

富豪陰莖震波求回春　1物卻害他加速衰老

陸電動車秀黑科技！美記者驚：我像鄉巴佬

「樹木野火中無恙」掀陰謀論　專家解釋了

哈利梅根開放豪宅避難　到洛杉磯慰問災民

省錢爸只開小暖氣！2歲童高溫烤12hrs熱死

洛杉磯野火風向改變！UCLA逾4萬師生準備撤離

川普嗆州長該辭「洛杉磯災難都他的錯」

停屍間傳恐怖哀嚎聲！被掐死女屍夜夜哭求

北韓俘虜認「被騙來俄國打仗」！

日本澀谷PARCO「男墜樓亡」！路過大叔險被燒肉粽

祖克柏認了：拜登政府「施壓下架」新冠疫苗副作用內容

搭郵輪「手機忘切1設定」GG了！爽玩7天收4.3萬帳單

更多熱門

相關新聞

加州大火Doublelift一度暫停實況

加州大火Doublelift一度暫停實況

美國加州洛杉磯野火肆虐，火勢最大的「太平洋斷崖大火」近期蔓延至先前未觸及的地區，許多民眾都受到影響。《英雄聯盟》前職業選手 Doublelift 也住在加州，先前他就在推特上 PO 出窗外遠方大火影片，場面相當嚇人，大家也紛紛祈求希望災情能趕緊過去。

香港山區野火！火線長達500公尺

香港山區野火！火線長達500公尺

加州野火再發疏散令！威脅蓋提中心等新地點

加州野火再發疏散令！威脅蓋提中心等新地點

腦麻童星逃不及！母目睹兒被野火吞噬

腦麻童星逃不及！母目睹兒被野火吞噬

洛杉磯野火增至16死！進入公衛緊急狀態

洛杉磯野火增至16死！進入公衛緊急狀態

關鍵字：

洛杉磯野火豪宅災情火災

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面