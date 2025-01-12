洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　野火前後驚人畫面曝

Pacific Palisades' most expensive home that starred in Succession ravaged by wildfires



The $125m, 18-bedroom mega-mansion is reduced to rubble and ash as fires continue to rip through celebrity hotspots pic.twitter.com/w4uuYZR8Xm — RT (@RT_com) January 11, 2025

▲ 影片9秒起可見災後情形。

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯多起野火肆虐，高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）災情慘重，其中要價1.25億美元（約新台幣41.4億）的最貴豪宅也未能倖免。這棟豪宅擁有多達18個床位，HBO知名影集也曾在此取景，如今被大火徹底摧毀，僅留下焦黑殘骸。

綜合《紐約郵報》等外媒，太平洋帕利塞德社區最貴的就屬這棟4層樓未來感豪宅，由年僅29歲的科技公司Luminar Technologies執行長羅素（Austin Russell）於2021年以8300萬美元（約新台幣27.5億元）入手。

▲ 洛杉磯「太平洋帕利塞德」社區最貴豪宅。（圖／翻攝自IG，下同）

這棟豪宅擁有6間衛浴、18個床位，一間Nobu設計的主廚級廚房，一座可容納20人的豪華劇院，地下室有恆溫酒窖，有觀星用的伸縮屋頂，後院還有游泳池和花園，曾在HBO影集《繼承之戰》（Succession）中出現。

野火來襲前，該房產正以每月45萬美元（約新台幣1490萬）的價碼出租，但迅速蔓延的火勢使整棟建築付之一炬，甚至連2間避難用的密室也燒毀，屋子裡什麼都不剩。據《每日郵報》曝光的畫面，可見屋子被燒到只剩焦黑的骨架。

洛杉磯地區目前仍有4起大型野火延燒，至今造成16人死亡。其中最大火場帕利塞德野火（Palisades Fire）已吞噬2萬3654英畝，僅控制11%火勢。起火原因尚不清楚，當局正積極調查。