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金黃果實映新春！斗六茂谷柑節吸引人潮　展現雲林農業魅力

▲斗六茂谷柑皮薄多汁，有酸甜好滋味，金黃色外觀更是許多民眾新年送禮首選。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲斗六茂谷柑皮薄多汁，有酸甜好滋味，金黃色外觀更是許多民眾新年送禮首選。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林斗六市盛產茂谷柑，優質果實遠近馳名，茂谷柑節已成為當地促銷亮點活動，114年度斗六茂谷柑節暨年貨市集活動今（11）日在登場，吸引不少民眾參與。活動展售各產銷班果農辛勤栽種的茂谷柑，以及多樣化的年貨伴手禮，還規劃了趣味闖關、樂團表演、手作體驗等精彩活動，洋溢濃厚年節氛圍。

▲斗六茂谷柑皮薄多汁，有酸甜好滋味，金黃色外觀更是許多民眾新年送禮首選。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲斗六茂谷柑皮薄多汁，有酸甜好滋味，金黃色外觀更是許多民眾新年送禮首選。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是台灣茂谷柑的重要產地之一，總種植面積達370公頃，主要集中在斗六、古坑及斗南等地。因當地氣候適宜、土壤肥沃，加上農民細心栽培，使得雲林茂谷柑以皮薄多汁、酸甜適口的特色，成為消費者的最愛。特別感謝斗六市公所及農會的大力支持，讓茂谷柑節成為年節前的重要盛事，為農民開創更多行銷機會。

▲斗六茂谷柑皮薄多汁，有酸甜好滋味，金黃色外觀更是許多民眾新年送禮首選。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲活動由縣長張麗善、農業處副處長蔡耿宇、斗六市長林聖爵、立法委員張嘉郡、縣議員黃勝志、斗六市農會總幹事張喬復等人共同揭幕。（圖／記者王悉宇翻攝）

斗六市長林聖爵則補充，斗六茂谷柑的金黃色澤象徵新年的吉祥喜氣，是民眾送禮的首選佳品。今年的活動不僅有多項展售攤位，還設置了大朋友小朋友都喜愛的大型氣墊設施、趣味闖關遊戲，以及手作體驗區，讓全家大小都能在愉快氛圍中享受採購年貨的樂趣。不克前來的民眾，也可透過斗六公所臉書平台線上選購，為親友帶來最優質的斗六茂谷柑。

活動由縣長張麗善、農業處副處長蔡耿宇、斗六市長林聖爵、立法委員張嘉郡、縣議員黃勝志、斗六市農會總幹事張喬復等人共同揭幕，斗六茂谷柑節不僅是年貨採購的好時機，也是民眾闔家歡聚、感受地方特色的最佳選擇。斗六市公所表示，歡迎大家踴躍參與，共享這場結合產地文化與年節氣氛的豐富盛會。

▲斗六茂谷柑皮薄多汁，有酸甜好滋味，金黃色外觀更是許多民眾新年送禮首選。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲今年的活動不僅有多項展售攤位，還設置了大朋友小朋友都喜愛的大型氣墊設施、趣味闖關遊戲，以及手作體驗區。（圖／記者王悉宇翻攝）

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雲林茂谷柑斗六年貨斗六市公所農產

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