雲林2025數位嘉年華　張麗善期許數位教育創新...點亮未來

▲雲林縣今再與威盛電子簽署「學習吧」MOU，透過AI數位學習平台，為孩子提供更多創新學習工具。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

「2025雲林縣數位嘉年華」昨（10）日登場，活動結合數位學習成果展示與未來創新科技互動體驗，吸引雲林逾1800名師生參與，充分展現雲林縣在數位學習與智慧教育推動上的豐碩成果。縣長張麗善強調，未來將以科技賦能教育，深化數位學習，縮短城鄉資源差距，攜手打造一個公平、創新、幸福的學習環境。

▲活動現場設置41個互動攤位，不僅展示雲林縣數位教育耀眼成果，更為數位教育推廣提供嶄新方向。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣長張麗善表示，教育是對國家未來最穩健的投資，也是翻轉雲林孩子未來的力量。雲林縣2024年完成全縣教室2100台智慧黑板的裝設，今年又自籌2億7千多萬，補足中央生生平板政策缺口，實現雲林縣「生生有平板」計畫，讓智慧黑板與平板「大屏加小平」，讓智慧教育發揮最大功效，促進學習多元又充滿趣味，展現雲林縣在教育與智慧城市建設上的領先地位。特別感謝教育部資科司對雲林縣的數位教育的支持，透過因材網的導入，讓師生擁有精準化的學習與教學資源，進一步提升數位教育效能。

張麗善縣長接著指出，雲林縣這幾年來不只成立智慧教育中心、數位學習中心，於六個分局區核心學校成立自造科技中心，塑造優質數位學習環境，雲林縣推動的不只是工具的購置，而是透過AI與數位科技，讓每位孩子都能在公平、多元的學習環境中，勇敢追夢，接軌世界。

▲活動現場設置41個互動攤位，不僅展示雲林縣數位教育耀眼成果，更為數位教育推廣提供嶄新方向。（圖／記者王悉宇翻攝）