雲林元長鄉新建公所落成啟用　辦公廳舍基礎建設再提升

▲新建的公所不僅提升了當地的行政服務品質，也象徵著元長鄉在基礎建設上的新突破。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣元長鄉公所昨（10）日舉行新建落成啟用典禮，雲林縣副縣長謝淑亞、內政部政務次長董建宏、元長鄉長李明明、元長鄉民代表會主席李宗懋、副主席徐銘欽及各界民意代表、鄉親等人共同見證這一歷史性的時刻，新建的公所不僅提升了當地的行政服務品質，也象徵著元長鄉在基礎建設上的新突破。



副縣長謝淑亞表示，這座全新的元長鄉行政中心，是中央政府與地方政府共同努力的成果，並強調這不僅是元長鄉發展的里程碑，也是未來基礎建設升級的亮眼範例。縣長張麗善亦特別感謝內政部對雲林縣基礎建設的重視與支持，更表示未來雲林縣將繼續與中央政府緊密合作，爭取更多的基礎建設支持。



民政處處長蕭德恕指出，元長鄉舊行政中心已經使用超過50年，設施老舊且空間狹小，無法滿足現代化辦公需求，經過縣府與元長鄉公所團隊的共同努力，成功爭取到內政部近1億620萬餘元的補助款，此次工程順利完工，體現雲林縣政府與中央政府的緊密合作，元長鄉新行政中心位於元南路旁，，極大改善了 過去交通不便的情況，並提升了鄉民辦事的便利性。