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台南慈濟國小快閃高鐵　音樂送暖迎蛇年

▲台南慈濟小學弦樂團與合唱團，11日於高鐵台南站進行快閃演出，以優美的弦樂與純淨的和聲，為來往旅客送上滿滿的新年祝福，迎接祥瑞的蛇年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南慈濟小學弦樂團與合唱團，11日於高鐵台南站進行快閃演出，以優美的弦樂與純淨的和聲，為來往旅客送上滿滿的新年祝福，迎接祥瑞的蛇年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南慈濟小學弦樂團與合唱團，11日於高鐵台南站進行快閃演出，以優美的弦樂與純淨的和聲，為來往旅客送上滿滿的新年祝福，迎接祥瑞的蛇年，孩子們用音樂傳遞溫暖，用行動展現社會關懷，為寒冬增添了一份溫情與祝福。

▲台南慈濟小學弦樂團與合唱團，11日於高鐵台南站進行快閃演出，以優美的弦樂與純淨的和聲，為來往旅客送上滿滿的新年祝福，迎接祥瑞的蛇年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一開場，由弦樂團帶來《Spring》《Prefect》《莫札特小夜曲第三樂章》《Can You Feel the Love Tonight》和洋溢新春氛圍的《賀新年》。樂音如金蛇起舞般靈動，讓現場旅客感受濃濃節慶的喜悅。

合唱團是由一群愛唱歌的孩子組成，今年參加台南市學生音樂比賽及師生鄉土歌謠比賽雙雙榮獲優等佳績，他們用動人的歌聲唱出《Whisper》《世界這麼大還是遇見你》《放天燈》等曲目，並與弦樂團合作帶來熱鬧的《廟會》，將氣氛推向高潮。活動尾聲，學生們還親手將書法春聯贈與旅客，春聯上書寫著「金蛇獻瑞萬事吉」「靈蛇起舞迎新春」等祝福，為每位旅客送上新年的美好祝願。

▲台南慈濟小學弦樂團與合唱團，11日於高鐵台南站進行快閃演出，以優美的弦樂與純淨的和聲，為來往旅客送上滿滿的新年祝福，迎接祥瑞的蛇年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蛇年象徵著靈巧與智慧，孩子們的音樂分享與送春聯結好緣的行動，正如蛇年的精神般，傳遞吉祥與希望。希望透過這場快閃活動，讓旅客感受到台南慈小對社會的關懷，也展現我們重視品德教育與藝術涵養的特色。

▲台南慈濟小學弦樂團與合唱團，11日於高鐵台南站進行快閃演出，以優美的弦樂與純淨的和聲，為來往旅客送上滿滿的新年祝福，迎接祥瑞的蛇年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南慈濟小學始終秉持全人教育，用心辦學的理念，今年不僅榮獲教育部戶外教育績優學校，更獲得台美生態綠旗學校最高榮譽認證，不僅透過環境教育、藝術涵養及品德培育塑造學生，更以卓越的成果獲得各界肯定。這場快閃演出不僅是藝術的饗宴，更是一場愛的傳遞。

▲台南慈濟小學弦樂團與合唱團，11日於高鐵台南站進行快閃演出，以優美的弦樂與純淨的和聲，為來往旅客送上滿滿的新年祝福，迎接祥瑞的蛇年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南慈小的學子用音樂祝福每一位旅客：「金蛇送福財源廣，萬事如意步步高！」在蛇年的祥瑞氛圍中，他們的音符與祝福化為暖意，陪伴旅人迎接嶄新的一年。

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