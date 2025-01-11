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接駁高鐵彰化站　台鐵田中支線鐵路動土「2031年通車」

▲▼台鐵田中支線今開工，120年通車，將可轉乘接駁高鐵彰化站。(圖／鐵道局提供）

▲台鐵田中支線今開工，預定2031年通車，將可轉乘接駁高鐵彰化站。(圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部推動高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫，田中支線鐵路新建工程今開工並舉辦動土祈福典禮，全線約3.135公里，耗資79.53億元，預定2031年全線通車。

高鐵彰化站2015年12月1日竣工啟用，為擴大高鐵彰化站服務範圍，提升高鐵彰化站周邊特定區發展潛能，串聯高鐵彰化站與台鐵田中站並提供轉乘接駁，交通部啟動「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」，建構中部區域觀光網絡，田中支線鐵路新建工程今(11日)上午舉行動土祈福典禮，鐵道局將儘量採夜間施工，避免對周邊交通造成影響。

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田中支線鐵路除可便利高鐵彰化站無縫轉乘接駁系統外，並整修既有台鐵田中站提升車站及其周邊環境舒適性，計畫經費為79.53億元，工程範圍北起高鐵彰化站，南迄台鐵田中車站，路線全長約3.135公里。田中支線新建工程包括土木、道路、地工、結構、建築裝修、軌道、系統機電及一般機電工程配合，預定2031年全線通車，將為彰化的觀光發展帶來新氣象。

鐵道局長楊正君表示，為落實台灣2050淨零碳排目標，鐵道局與農業部林業及自然保育署共同簽署「永續林業建構低碳鐵道車站MOU」，除率先在台鐵田中車站改善工程採用國產永續木材外，並將於未來各新建鐵道車站推廣低碳永續木材，以建構下一個百年淨零碳排鐵道車站，朝永續發展目標邁進。

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