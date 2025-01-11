立委要交通部評估高鐵「增設北台中站」　鐵道學會：恐成慢鐵

▲高鐵台中站周邊交通壅塞，立委要求交通部評估增設北台中站。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

日前有立委質詢時提及高鐵台中站週邊交通經常壅塞，建議增設北台中高鐵站，交通部承諾進行可行性評估。台灣鐵道暨國土規劃學會今出新聞稿質疑，高鐵是「中長途城際快速運輸系統」，設站過多，「高鐵恐怕會變慢鐵」，影響全線整體運輸效能，從工程角度來看，道岔設置有難度，也無法設站。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，高鐵運輸效能與品質受到各界肯定，這樣的成就是建立在民間BOT高度效率、自律與紀律之上，然而國有民營化後，政治力似乎開始介入高鐵建設與經營，南延、東延、設站等議題不斷，甚至主張列車增加停靠站，「儼然是當年台鐵的翻版，淪為政治人物的選票提款機，再繼續這樣下去，高鐵不僅僅會變慢鐵，恐怕連經營效率與財務體質都會遭拖累，受害的是全民」。

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該學會指出，高鐵經濟路線長度200至800公里間，站距應維持50公里以上，以避免列車頻繁靠站減速、停車、加速，增加行車時間將弱化高鐵效能。高鐵從原本的台北、板橋、新竹、桃園、台中、嘉義、台南、左營，因應立委要求再增加苗栗、彰化、雲林三站後，原本站距就過短了，如果再持續增站下去，全民得到的將會是一條「慢鐵」。

此外，學會也點出工程的問題，因高鐵車站除需設置位於直線與平坡段，正線進出車站停靠線的道岔，長度要超過100公尺，由於機械運作精密度考量，整組道岔需設置在連續樑上，不允許有橋樑伸縮縫。然而高鐵高架段，除設置道岔處採連續樑外，都是每30公尺一段簡支樑，除非打掉重蓋，否則不能設置進出停靠線的道岔，也就是無法設站。

學會提到，高鐵設站除了軌道與橋樑等工程議題以外，設站也須考慮有足夠規模土地設置車站、轉乘設施、道路等設施，也必須規劃配套的聯外轉乘系統，這是都市與區域計畫層面的問題，也涉及土地徵收問題。

學會表示，高鐵台中站的一樓臨停接送區、公車轉運站、排班計程車區已面臨尖峰時段供給不足問題，如果鐵道局的附屬事業用地開發完成，當地交通勢必會是雪上加霜，旅客到不了車站、也離不開車站。現階段附屬事業用地開發計畫若不能整合處理高鐵車站轉乘設施不足及擁擠問題，機會一錯失，未來就很難挽回了，地方政府與鐵道局，應把握時機，整體考量高鐵台中站與附屬事業用地開發的交通解決方案。

學會也呼籲，地方與中央政府能夠正視運輸系統間分工合作的重要性，不應偏愛或偏廢任何一種交通系統，基於永續發展，賦予每個運輸系統正確服務角色，避免重複投資浪費與造成競爭雙輸局面。高鐵延伸宜蘭、延伸屏東案，除建設經費龐大，都與台鐵有高度的市場重疊競爭，執政者應慎思。