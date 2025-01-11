高雄三鳳中街年貨大街登場　陳其邁發送首份蛇年小紅包

▲▼高雄過好年三鳳中街年貨大街活動今日登場，市長陳其邁到場發蛇年紅包給民眾。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

「2025 高雄過好年」系列活動今（11）日由三鳳中街的「蛇轉乾坤．年貨滿門」率先登場，高雄27個商圈春節特色活動都將陸續登場。三鳳中街是台灣南部最重要的南北貨、年貨大街，高雄市長陳其邁也親臨三鳳中街，首度發放蛇年小紅包，提前跟市民拜早年，現場等待領取民眾大排長龍，年味十分濃厚。

陳其邁致詞時表示，近年來各大商圈的努力有目共睹，歷經前幾年疫情影響後，迎來了新的高峰，商圈與市府攜手推出各種活動吸引人潮。包括近年來的演唱會經濟結合商圈夜市券發放，吸引大量歌迷湧入消費，促進商圈業績顯著成長。

連續兩年在中央公園周邊舉辦的「聖誕生活節」，今年度人潮更高達36萬人參加，商圈代表攤位設置超過70個特色攤位，展示高雄商圈的優質商品與獨有特色，顯見商圈人潮已逐漸回流並持續增溫。每年過年檔期的「高雄過好年」系列活動更是各大商圈的重頭戲，歡迎全國各地遊客與市民朋友，過年期間到高雄各地特色商圈走一走，感受濃濃年味。

南部指標性年貨大街三鳳中街主委伍進昌指出，今年過年較早，年貨買氣很早湧現，今年的年貨物價相當平穩，歡迎大家來三鳳中街採買。商圈也特別布置絢爛的燈籠海營造濃厚年節氣氛，此外，三鳳中街也致力於推動數位轉型，大多數商家都已經安裝電子支付，歡迎年輕朋友帶著家中長輩一起來採買年貨。

首位領到小紅包的蘇小姐表示，一直都有持續關注市府活動，在高雄過好年活動資訊一公布，就與好友早上7點前來排隊，見到市長並領到新春第一個蛇年小紅包非常開心，領完小紅包也會在三鳳中街採買年貨，與返鄉的孫子們一起團圓過年節，並一起參加接下來一系列的商圈過好年活動。