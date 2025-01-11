聲援民眾黨「111釘孤枝」　蕭旭岑：聲援司法民進黨也該來

▲蕭旭岑。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨發起的「拒絕綠色威權，還我司法正義」遊行今（11日）下午登場，民眾黨全黨動員，並號召支持者共襄盛舉，國民黨多位立委聲援響應外，馬英九基金會執行長蕭旭岑也代表馬英九出席。蕭旭岑致詞時呼籲在野黨一定要合作，一起面對綠色恐怖，同時喊話民進黨人出來聲援，如果認為司法應該獨立，也應該來聲援司法。

蕭旭岑指出，很高興大家一起來站出來，一起支持司法，他代表馬英九對民眾黨的朋友致意，他出來前馬英九還要他向柯文哲夫人及家人致意，也要向黃國昌打氣。他今天來不是為了柯文哲、不是民眾黨、不是國民黨，他是為了綠色恐怖綁架的司法。

蕭旭岑提到，去年柯文哲9月被羈押，他就有出席聲援晚會，但是過了幾個月，情況都沒有改變，檢媒合作，司法都沒有改變。柯文哲個人的清白他自己要爭取，但是對於法院的公正審判這是他在意的，過去都說偵查不公開，完全被踐踏，現在他們一定要押柯文哲，一再抗告，但他們就是要羈押他，柯文哲的人權在哪裡？

蕭旭岑舉例，鄭文燦也是起訴移審，請問檢察官有抗告嗎？前台鹽董事長陳啓昱因涉綠能光電弊案，但他在羈押庭失蹤潛逃不知所蹤時，24天忽然出現，這時候該串的都串了，檢調有處理嗎？百億賭王林秉文還可以發臉書、嗆徐巧芯，現在民進黨沒有一個人敢對他說話，梁文傑還跟他喝酒。賴清德的導師吳乃仁被發現跟台北檢察官吃飯飲酒作樂交心，司法的標準在哪裡？這就是司法雙標。

蕭旭岑說，去年他聲援司法，臉書都被灌爆，還有人跟他解除好友，但他不畏懼，因為他們堅持維護司法尊嚴，他問民進黨，難道林秉文、鄭文燦，你們都贊成嗎？如果也覺得是要尊重司法，你們也應該站出來。

蕭旭岑提到，過去民進黨大力推崇柯文哲、黃國昌，如今被網軍大力攻擊，後來他發現，因為柯文哲、黃國昌都是站在權力對立面，「不像林飛帆變成林20萬」，這就是答案，柯文哲、黃國昌不聽民進黨，就動員側翼霸凌。他呼籲在野黨一定要合作，一起面對綠色恐怖。

