16藍委挺民眾黨「釘孤枝」　吳宗憲：壞人怕你放下法律走上街頭

▲國民黨立院黨團出席民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨今（11日）舉行「111釘孤枝」活動，國民黨多位立委聲援響應，藍委吳宗憲指出，他寫了20幾年的起訴書，從沒看過800多頁的起訴書灌了一堆不是犯罪構成要件的東西，「什麼大黑金、小黑金，有夠不要臉」。他也轟，他當了立委一年多，覺得最蠢的事情是試著跟民進黨講道理，但他發現他是個笨蛋，因為根本沒有人在聽他講什麼。「壞人永遠不怕你拿法律當作武器，但會怕你放下法律拿起武器走上街頭」，呼籲民眾，「自己的國家自己救」。

今日出席「111釘孤枝」活動的藍委包含賴士葆、林沛祥、廖偉翔、林德福、謝龍介、吳宗憲、翁曉玲、徐巧芯、羅廷瑋、廖先翔、牛煦庭、羅智強、許宇甄、陳菁徽、洪孟楷、顏寬恆，以及無黨籍立委高金素梅。

謝龍介發言時表示，為什麼今天大家站出來，因為當選者把司法當成工具，今天追殺柯文哲，明天就會追殺你跟我。如果一個領導人將司法當作工具，這就不是民主，過去都告訴大家民主是人民作主，今天人民卻沒辦法做主，今天的民主已變成民進黨做主。

對於民進黨新系大老吳乃仁與北檢檢察官徐名駒到高檔餐廳享用米其林宴，謝龍介轟，「我用我的政治生命擔保他們不清白啦」，今天大家站出來，「就是司法不公平，台灣人民就會當狗爬」，「阿伯加油，台灣人加油」。

藍委吳宗憲說，35年前他還是高中生時，就在中正紀念堂抗議過當時的政府，當時是野百合學運，學生領袖就是民進黨立委范雲等現在的民進黨部會首長、縣市首長，因此，這35年來，他對國家的熱情沒有改變過，他沒辦法看政府傷害司法。

吳宗憲指出，民進黨看待法律從不認為應該遵守，而是拿來操弄。他每次在立法院開會時，常常不知道是在幼稚園，還是在國會。對於司法針對柯文哲的部分，他一直在忍耐，因為檢察官辦案時，他不想說太多，但他看到起訴書，800多頁灌了一堆不是犯罪構成要件的東西，他不解我國起訴書何時會寫進一堆跟案子無關的東西？

吳宗憲轟，他寫了20幾年的起訴書，沒有做過這樣的事情，「什麼大黑金、小黑金，有夠不要臉」。檢察官體系有個檢察官論壇，裡面罵北檢罵爆了，媒體不敢刊，司法獨立何時走到今天，是為執政者服務？

吳宗憲也說，起訴十年以上重罪，竟是憑一個Excel檔，那就是瑕疵證據，起訴重罪可以這樣做嗎？還用一年後的Line紀錄或曾經領過錢來堆疊犯罪事實。他很難過怎麼司法走到這地步，少數檢察官對得起這些任職的檢察官嗎？

吳宗憲表示，他當立委當了一年，他最蠢的事情是試著跟民進黨講道理，他發現他是個笨蛋，因為根本沒有人在聽他講什麼。壞人不怕法律，民進黨根本不怕法律，「壞人永遠不怕你拿法律當作武器，但會怕你放下法律拿起武器，那就是吶喊，該上街頭就上街頭，自己的國家自己救」。



