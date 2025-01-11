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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

12萬小草聚集　陳佩琪、柯美蘭拉「柯爸病危，請讓阿北回家盡孝」布條

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（11日）舉行「111釘孤枝」集會活動，現場聚集12萬小草怒吼。前黨主席柯文哲妻子陳佩琪登台發言時說，8月30日檢廉到他們家翻箱倒櫃、如蝗蟲過境，「4個月後，請問找到什麼？」今天看到這麼多人對他的支持，她非常感佩，也要代替柯對大家致上12萬分謝意。致詞最後陳佩琪跟柯妹柯美蘭一起拉出「柯爸病危，請讓阿北回家盡孝」的布條。

▲陳佩琪、柯美蘭出席民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪、柯美蘭出席民眾黨釘孤枝活動，致詞最後拉出「柯爸病危讓阿北回家盡孝」布條。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲的妹妹柯美蘭說，她的哥哥絕對沒有貪污，「4個月，他願意讓北檢去偵查」，但是190頁的起訴書、11個起疑、68可能，5個疑似，卻沒有真正的金流，但他被羈押了。

柯美蘭表示，他們的父親生病了，柯文哲第一次交保後出來，跑到新竹醫院來，「我看到他淚流滿面，面對父親，不斷地問醫師和我爸爸的情況，他感謝醫師的幫忙，因為他在裡面沒有辦法替爸爸做任何一件事」。她質疑，柯文哲7000萬的交保金額，帶著電子腳鐐，竟然有人認為他要逃跑，請問他要逃去哪裡？

隨後陳佩琪說，今天這麼嚴寒的天氣，有這麼多人來為台灣的司法正義發聲，讓她很感佩，「還有人為我先生過去4到6個月所受的司法待遇抱不平，我在這邊代表主席還有我們全家至上12萬分的謝意，謝謝大家」。

「今天司法節，我要表達的也是主席要表達的。」陳佩琪表示，8月30日那天，檢廉兵分多路搜索，2、30個人到家裡來、把家裡都佔滿了。主席要離開的時候跟大家說，「你們來搜索在野黨黨主席，你們的證據到底是什麼？」結果他被羈押4個月，所以你們去找，4個月後，請問找到什麼？

陳佩琪質疑，檢廉到她家翻箱倒櫃像蝗蟲過境，「我知道他要找金流，讓你們押了4個月最後結論是某時地」，然後搜走家中5個人包括她的媽媽以及過世父親遺留下的存摺，全部被搜走，「我知道他是要搜我們家是不是有大量的不明來源現金，請問他有搜到嗎？」

另外，陳佩琪還質疑，還有媒體打了1個月的什麼冷熱錢包比特幣、以太幣還有化糞池的比特幣，「請問，這些東西，在搜索前有證據嗎？現在起訴書裡面那麼多頁，都是從我們家搜索出來的東西去找證據去編故事，搜索主席的手機，把跟他有聯絡的人的全部叫來問」。

陳佩琪說，請問你們在搜索家裡時，搜索票理由到底是什麼？一個莫須有的罪名就來搜索，這是主席一直要表達，他對司法不公最大的著力點，為什麼沒有證據可以來搜索他們家？

另外，陳佩琪還提到，柯文哲在10月初拒絕出庭時，是因為大家沒有給他傳票，「一早就把他押到北院，他的室友跟他講說，為什麼每個人都有傳票你沒有？你一大早毫無預警之下被人家押過去，所以他拒絕出庭」，結果北檢跟媒體要串證的結果，就是說檢察官對你很好，媒體就說不是要被人家問好問滿嗎？為什麼要拒絕出庭？

陳佩琪說，後來的裁決書裡面寫的內容，讓她永遠沒辦法忘記。陳指出，裁決書中寫到，柯文哲是落選的總統參選人，只是一個在野黨的主席被告，他說柯破壞司法、塑造自己是一個良心犯政治犯，羈押看守所後恣意拒絕出庭，又能夠期盼他在出北所後能遵守到庭？他說他一副君臨天下、睥睨一切法律，凌駕法律之上，「請問這到底在拘提他過程中，沒有給他傳票就強制拘提到法院，到底是誰違法？」

陳佩琪說，今天是司法節，這兩點是台灣司法需要改進的地方。她說，主席說他在北院被人家問很久時候，常常回去看守所10、11點還有人舉著牌子到處在走動支持他，他看了真的非常感動，「今天看到這麼多人對他的支持，只能夠說，我代替他對大家致上12萬分的謝意」。

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