15萬小草釘孤枝！　黃國昌「抗議綠色威權」：今天是宣戰的日子

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨今舉辦的「111釘孤枝」活動，支持者無懼低溫到場力挺，並高舉「放人」的旗幟，聲援柯文哲。晚間5點50分時，主辦單位指出，線上、線下已經同時達到15萬人了。代理黨主席的黃國昌壓軸致詞時指出，今天是2025年1月11日，他邀請朋友要在心裡記下這個日子，因為他相信會在台灣民主史上留下深刻印記，因為「今天就是向賴清德這個獨裁威權體制宣戰的時刻」

黃國昌指出，2008年他還是中研院學者時，有一群台灣年輕人在自由廣場上聚集，那群年輕人，沒幾個，一開始也沒有人理他們，他作為學者，跟一些老師一起來到自由廣場，站在這邊支持年輕勇敢的年輕人，沒有擔心那群人很少，因為他相信他們說的是對的，他們告訴政府權力不能濫用，憲法保障的公平權益要落實、集會遊行惡法必須遏止。

黃國昌提到，當時在野黨黨主席蔡英文跟全台灣人道歉，因為他說2000年到2008年做得不夠多不夠好，因為國會沒有足夠席次廢止集遊惡法，她簽下人權永久保固書，還說未來只要民進黨執政，她就會修改集遊惡法，但到了今天，集遊惡法廢止了嗎？

黃國昌提到，台灣人民過去用選票給民進黨，讓他們有了全面執政的機會，但是8年過去了，民進黨跳票的不是只有集遊惡法，當初一場又一場的公民運動，蔡英文、民進黨、賴清德做的承諾，到今天全部變成芭樂票。



「民進黨是芭樂黨」，黃國昌說，如果民進黨這個芭樂黨沒有跳票的話，今天不會有這麼多人在低溫下站在這裡，他相信，當初用選票把民進黨推向完全執政的台灣人民，沒想到民進黨已經成為過去自己最討厭的模樣，現在在民進黨的身上看到威權、看到獨裁，看到是把司法檢調變成政治追殺的工具。

黃國昌說，面對賴清德的獨裁，面對民進黨的威權，他相信今天還在自由廣場上面團結的自由人民，清楚的告訴民進 黨、賴清德「我們不會怕」，「今天就是向賴清德這個獨裁威權體制宣戰的時刻」。

黃國昌提到，在柯文哲被羈押四個多月後，他們好不容易把柯文哲從台北地方法院接出來時，他跟主席談了兩個多小時，但會中柯文哲沒有花一分鐘討論他的案子，沒有討論他要面臨的刑事訴訟，柯文哲則是很認真的跟他討論民眾黨未來要面對的事情。

黃國昌說，送走柯文哲後，他靜默好長的時間，他告訴自己，2023年他沒有做錯選擇，當初關心台灣憲政改革、司法改革的柯文哲，還是一樣關心台灣未來、台灣民主的發展。「國昌跟大家保證，柯文哲永遠會站在民眾黨最前面，帶領我們一起前進」。

黃國昌也說，今天一定會留下非常深的烙印，請大家記著這個日子，這是台灣民眾黨跟台灣人民站在一起的日子，這場戰爭走到最後我們一定會贏。「no justice！no peace！」。