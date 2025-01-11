民眾黨8萬人釘孤枝！陳佩琪現身　小草加油打氣讓她激動落淚

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（11日）舉行「111釘孤枝」遊行，主持人戴于文宣布現場已聚集8萬名小草上街，怒吼「還我司法正義」。因案遭羈押禁見中的前黨主席柯文哲妻子陳佩琪，稍早已低調來到現場，與支持者、前來聲援的國民黨團立委打招呼後進到後台休息，過程中一度因情緒激動落淚。

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金案遭羈押禁見，妻子陳佩琪日前發文稱柯文哲短暫交保那幾天，已經不像過去認識的人，像個失智前兆的老人，「 詞語卡卡，舌頭打結」，非常心疼丈夫面臨的遭遇。

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪現身向司法不公釘孤枝集會。（圖／記者陳家祥攝）



黃國昌稍早受訪時說，一個人被羈押了這麼久，陳佩琪看到先生被關押這麼久，作為妻子心理的焦慮、不捨跟難過，「我們大家其實都能感同身受」，此時此刻最重要的，就是希望賴清德政府，請把政治黑手、髒手拿出來。

黃國昌指出，已經被關押4個多月的柯文哲，如果檢察官還找不到充分的證據起訴他的話，台灣人民對於目前民進黨政府對柯文哲透過這種押人取供的方式，是完全沒辦法接受。

最後，黃國昌說，希望能夠早日接出柯文哲，「我相信柯驚人的毅力、耐力，會很快恢復到以前一樣的狀態」。