　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨8萬人釘孤枝！陳佩琪現身　小草加油打氣讓她激動落淚

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（11日）舉行「111釘孤枝」遊行，主持人戴于文宣布現場已聚集8萬名小草上街，怒吼「還我司法正義」。因案遭羈押禁見中的前黨主席柯文哲妻子陳佩琪，稍早已低調來到現場，與支持者、前來聲援的國民黨團立委打招呼後進到後台休息，過程中一度因情緒激動落淚。

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金案遭羈押禁見，妻子陳佩琪日前發文稱柯文哲短暫交保那幾天，已經不像過去認識的人，像個失智前兆的老人，「 詞語卡卡，舌頭打結」，非常心疼丈夫面臨的遭遇。

▲▼民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪現身向司法不公釘孤枝集會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪現身向司法不公釘孤枝集會。（圖／記者陳家祥攝）

黃國昌稍早受訪時說，一個人被羈押了這麼久，陳佩琪看到先生被關押這麼久，作為妻子心理的焦慮、不捨跟難過，「我們大家其實都能感同身受」，此時此刻最重要的，就是希望賴清德政府，請把政治黑手、髒手拿出來。

黃國昌指出，已經被關押4個多月的柯文哲，如果檢察官還找不到充分的證據起訴他的話，台灣人民對於目前民進黨政府對柯文哲透過這種押人取供的方式，是完全沒辦法接受。

最後，黃國昌說，希望能夠早日接出柯文哲，「我相信柯驚人的毅力、耐力，會很快恢復到以前一樣的狀態」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
春節住房率全台最高縣市！飯店開訂2天全滿
16藍委挺民眾黨「釘孤枝」　吳宗憲：壞人怕你放下法律走上街頭
帶5件大行李超重被攔！　一家三口現場大鬧
孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了
快訊／陳佩琪現身　5萬小草加油打氣讓她激動落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德、韓國瑜16日「和解咖啡」　綠委讚很大善意：盼化解朝野僵局

16藍委挺民眾黨「釘孤枝」　吳宗憲：壞人怕你放下法律走上街頭

閣揆赴桃機視察春節疏運整備作業　卓榮泰：全力提升機場服務量能

王鴻薇點名罷免蘇巧慧、張宏陸　當事人反擊：人民不會接受

聲援民眾黨「111釘孤枝」　蕭旭岑：聲援司法民進黨也該來

民眾黨8萬人釘孤枝！陳佩琪現身　小草加油打氣讓她激動落淚

民進黨北市議員林亮君國道遭後車追撞　轎車車尾嚴重凹陷

無懼12度低溫細雨　5萬小草聚集自由廣場怒吼：還我司法正義

蔣萬安春聯來了！親寫「蛇馬龍鶴」　拉二寶拍片揭索取方式

鍾佳濱質疑小草上街妨害司法　蕭旭岑：竟用戒嚴心態阻止合法集會

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

賴清德、韓國瑜16日「和解咖啡」　綠委讚很大善意：盼化解朝野僵局

16藍委挺民眾黨「釘孤枝」　吳宗憲：壞人怕你放下法律走上街頭

閣揆赴桃機視察春節疏運整備作業　卓榮泰：全力提升機場服務量能

王鴻薇點名罷免蘇巧慧、張宏陸　當事人反擊：人民不會接受

聲援民眾黨「111釘孤枝」　蕭旭岑：聲援司法民進黨也該來

民眾黨8萬人釘孤枝！陳佩琪現身　小草加油打氣讓她激動落淚

民進黨北市議員林亮君國道遭後車追撞　轎車車尾嚴重凹陷

無懼12度低溫細雨　5萬小草聚集自由廣場怒吼：還我司法正義

蔣萬安春聯來了！親寫「蛇馬龍鶴」　拉二寶拍片揭索取方式

鍾佳濱質疑小草上街妨害司法　蕭旭岑：竟用戒嚴心態阻止合法集會

難忍情婦一直逼婚！男勒死她後「凍屍藏冰箱」　停電飄腐臭才被揭發

大貓熊圓寶健檢「遺傳琺瑯質問題」　頭好壯壯圓滾滾迎新年

野火毀家園！美金牌泳將僅3分鐘逃命　「10枚奧運獎牌」全沒了

咪妃挺鬼鬼未婚生女：經濟能力能讓孩子生活好！　見吐槽留言超問號

基隆東岸高架3車追撞！疲勞駕駛衝對向惹禍　雙向車流大打結

高爾宣有條件開放女兒談戀愛　PIZZALI、王ADEN被踢出局

夢想當女主角！韓第一夫人金建希向名導提議：能拍關於我的電影嗎

距離市區開車5分鐘！恆春鬧中取靜包棟泳池Villa　還提供寵物友善

24K金蜿蜒靈蛇點綴施華洛世奇水晶！極致奢華的龍年香水限量誕生

台南慈濟國小快閃高鐵　音樂送暖迎蛇年

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

快訊／不畏寒流！3萬小草上街釘孤枝！　怒吼「綠色威權、司法不公」

已逾3000小草上街「釘孤枝」　開酸「綠色戒嚴全新感受」

心熾如火！黃國昌進場釘孤枝　嗆賴清德「傲慢」：人民渴望司法正義

無懼12度低溫細雨　5萬小草聚集自由廣場怒吼：還我司法正義

3萬小草怒吼放人！民進黨元老也怒了　開嗆：放火把地檢署燒掉

綠北市議員林亮君國道遭後車追撞　轎車車尾嚴重凹陷

王鴻薇控副教授「綠側翼」8年拿3億　本人曝金額打臉：不夠你補我？

民眾黨111釘孤支　她嘆：民進黨、國民黨不敢做的民眾黨正在做

民眾黨8萬人釘孤枝！陳佩琪現身　小草加油打氣讓她激動落淚

警消年改缺錢　最大詐團預算砍光就夠

Live／拒絕綠色威權！黃國昌率萬人「釘孤枝」　對司法不公發出怒吼

國民黨稱大罷免花6億「浪費公帑」　柯建銘酸龜孫子：有種你就別罷

批111釘孤枝是一黨之私！時力：藍綠不敢的民眾黨做了

更多熱門

相關新聞

聲援民眾黨「111釘孤枝」　蕭旭岑：聲援司法民進黨也該來

聲援民眾黨「111釘孤枝」　蕭旭岑：聲援司法民進黨也該來

民眾黨發起的「拒絕綠色威權，還我司法正義」遊行今（11日）下午登場，民眾黨全黨動員，並號召支持者共襄盛舉，國民黨多民立委聲援響應外，馬英九基金會執行長蕭旭岑也代表馬英九出席。蕭旭岑致詞時呼籲在野黨一定要合作，一起面對綠色恐怖，同時喊話民進黨人出來聲援，如果認為司法應該獨立，也應該來聲援司法。

無懼12度低溫細雨　5萬小草聚集自由廣場怒吼：還我司法正義

無懼12度低溫細雨　5萬小草聚集自由廣場怒吼：還我司法正義

3萬小草怒吼放人！民進黨元老也怒了　開嗆：放火把地檢署燒掉

3萬小草怒吼放人！民進黨元老也怒了　開嗆：放火把地檢署燒掉

快訊／不畏寒流！3萬小草上街釘孤枝！　怒吼「綠色威權、司法不公」

快訊／不畏寒流！3萬小草上街釘孤枝！　怒吼「綠色威權、司法不公」

現身「釘孤枝」盼爭取黨主席？　蔡壁如：這時要訴求團結

現身「釘孤枝」盼爭取黨主席？　蔡壁如：這時要訴求團結

關鍵字：

柯文哲民眾黨陳佩琪

讀者迴響

熱門新聞

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

偷吃女同袍！空軍士官要孕妻「每月輪流」

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面