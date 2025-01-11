現身力挺民眾黨「釘孤枝」　張麗善：司法民主不容再被踐踏

▲張麗善出席民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨今（11日）號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援民眾黨前主席柯文哲。其中，國民黨籍雲林縣長張麗善也出席力挺，她是唯一一位出席的藍營縣市首長。她表示，司法、民主不容被踐踏，所以不能保持沈默，要勇敢發聲，期待司法可以公平對待每個人民，期待司法毋枉毋縱，還給柯文哲清白。

張麗善說，2005年她成立日頭花姐妹會，到現在已經要20年了，今天花花、草草站在這裡，為了司法正義，為了民主正義要公平對待，她分享德國牧師尼莫勒《當納粹逮捕共產黨人的時候》的詩，「當納粹逮捕共產黨人的時候，我保持沉默，我又不是共產黨人；當他們關押社民黨人的時候，我保持沉默，我又不是社民黨人；當他們逮捕工會人員的時候，我保持沉默，我又不是工會人員；當他們逮捕我的時候，已經沒有人能為我說話了」。因此，張麗善指出，今天大家一定要站出來。

張麗善指出，2022年她競選縣長連任時，有調查局人員指出，她教唆在押被告作偽證，還好有人錄音，才可以揭露弊端，才可以倖免當時的災難，但是除了她以外，還是有很多受到羅織罪名，這就是為什麼今天有不分黨派的人也都挺身而出。

張麗善指出，感謝民眾黨在立法院與國民黨合作，對於公糧收購可以提高價格、財劃法、憲法訴訟法可以三讀通過。但是三讀通過有用嗎？民進黨他們依然聲請釋憲，現在執政黨一意孤行，沒有站在全民立場思考，罔顧民意，心中只有黨意，甚至用司法迫害。

張麗善指出，她非常憤怒，柯文哲交保金7千萬是天價，電子腳鐐對在野黨主席是無限的汙辱，對司法不公不義感到遺憾。小草們站出來，所有鄉親都是正義鬥士，就是要為捍衛司法公正發聲。

張麗善強調，司法、民主不容被踐踏，所以不能保持沈默，要勇敢發聲。今天天氣寒冷還下了一點雨，大家不離不棄站在這裡，她對大家非常佩服感動，總有一天會雨過天晴。期待司法可以公平對待每個人民，期待司法毋枉毋縱，還給柯文哲清白。

