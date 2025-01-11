爸媽們注意！天冷小孩坐車「不可穿太多」　專家：1隱患恐害丟命

▲專家提醒家長，即使天氣寒冷也要盡量避免孩童穿太厚坐在兒童安全座椅上。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

台灣受強烈大陸冷氣團影響，11日氣溫明顯感受偏低，氣象署更是針對12縣市發布低溫特報，不少父母也將孩子包緊緊保暖。不過，英國專家提醒，兒童應避免穿著厚重衣物坐在安全座椅上，因為蓬鬆的外套可能影響安全帶的正確固定，在緊急情況下造成安全隱患，甚至導致潛在的致命後果。

據《每日郵報》報導，汽車租賃公司Select Car Leasing總經理康威（Graham Conway）表示，孩子穿了厚重衣物後，安全帶會看起來比實際更加緊繃，讓家長們產生孩子已被固定好的錯覺。然而，這樣的情況可能在車輛急煞或發生碰撞時，增加兒童從座椅上被「甩出」的風險。

▲專家警示，穿太厚會讓安全帶無法良好被固定，導致兒童在意外中被甩出座位的風險增加。（示意圖／VCG）

對此，康威建議家長在孩子乘坐安全座椅時，為他們選擇長袖上衣、合身的套頭衫等較薄的衣物，以確保安全帶能被正確固定。如果父母擔心孩子會冷，可以在安全帶固定好之後，再用毯子為孩子保暖。與此同時，他也警告家長避免讓兒童戴上厚重的帽子，因為帽子可能在行車過程中移動，遮擋臉部，影響呼吸安全。

道路安全報告顯示，英國2023年共有23名15歲以下的孩童在車禍中丟命，另有486人重傷。專家強調，一歲以下的嬰兒應避免長時間坐在安全座椅上，且每次不應超過2小時，因為研究顯示，嬰兒的頸部肌肉不足，無法維持頭部穩定，因此長時間保持坐姿可能導致他們呼吸困難，增加窒息風險，建議父母在長途旅行時增加休息頻率，並讓一名成人在後座陪同嬰兒。

此外，防止嬰兒過熱也非常重要。慈善機構The Lullaby Trust警告，嬰兒過熱可能增加嬰兒猝死症（SIDS）的風險，建議家長將孩子放入車內前，為他們脫掉大部分戶外衣物，並觸摸嬰兒腹部或頸後確認是否出汗。最後，專家強調，所有嬰兒和兒童的安全座椅應固定在後座，而非前座，以免安全氣囊意外啟動對兒童造成傷害或致命風險。