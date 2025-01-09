氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

▲強烈大陸冷氣團南下影響，明天中部以北、東北部及東部整天寒冷，且有短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團今日南下，影響到下周一清晨，中部以北、東北部及東部整天寒冷，且有短暫雨，下周一、二加上輻射冷卻效應，可能出現9度以下的低溫，下周三還有東北季風及冷氣團南下，屆時氣溫會再度下降。

氣象署預報員林定宜說，受到強烈冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，明天西半部及宜蘭低溫11至13度，花蓮、台東約13至15度，高溫部分，北部及東北部13至15度，中南部19至20度左右。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他提到，由於冷氣團持續影響，氣象署明天針對嘉義以北、宜蘭、南投、金門及馬祖發布低溫特報，局部地區可能出現10度以下低溫。由於東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區及離島，有9到10級強陣風。

林定宜表示，今天到周六水氣較多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨。今晚到明天清晨北部及東北部2000公尺以上高山有降雪機會，周六北部、東北部2千公尺高山，以及中部3000公尺高山亦有零星下雪的發生情形。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜說，周六之前水氣偏多，周日環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，下周一、二清晨仍受冷氣團影響，且有輻射冷卻作用，中部以北及東北部可能出現低於9度的低溫，但白天氣溫回升快速，20度以上，日夜溫差極大。

此外，林定宜指出，下周三另一波東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼且有局部短暫雨，低溫下探12度，因南方雲系北移，南部及中部山區亦有局部短暫雨。下周四至下周六還有大陸冷氣團南下影響，北部及東北部降溫，還有後續觀察。