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英麥當勞700員工提告！　男經理要17歲少女「上床換排班」

▲麥當勞推出植物性漢堡。（圖／路透）

▲有700名年輕員工準備向英國麥當勞提出性騷擾、種族歧視和霸凌指控。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

台灣麥當勞近日因性侵案遭抵制，而在英國麥當勞則有700名年輕員工準備提出性騷擾、種族歧視和霸凌指控，甚至有未滿18歲的女員工表示，店內經理還曾威脅，如果想要多排班，就要和他上床才行。

根據BBC報導，英國律師事務所Leigh Day於7日表示，有700名現職、離職的年輕麥當勞員工，準備對麥當勞提出性騷擾、種族歧視和霸凌指控，而這些指控涉及超過450家分店。

化名克萊兒（Clair）的18歲女員工表示，她去年在麥當勞打工時，經理曾威脅，如果想要多排班，就必須和他上床，「去那裡之前完全沒想到會發生這種事。」而且當克萊兒想向其他人檢舉這件事情時，還被告知閉上嘴，最終她只能被迫離職。

另一名20歲的女員工稱，她去年8月在英格蘭東部一間分店工作時，有一名男性經理不斷傳裸照騷擾，讓她不得不辭職。還有一名16歲的員工說，她上班時常常被辱罵。

有一名19歲的員工向BBC表示，他的一些同事害怕上班，因為經理會對員工「動手動腳」。還有一名女員工表示，她曾投訴遭經理不當觸碰並受到顧客性騷擾，但卻被上司告知「忍著點」，最終她也於去年底離職。

麥當勞（McDonald’s）英國分公司執行長麥克羅（Alistair Macrow）表示，針對員工的新一波指控，他感到厭惡且無法接受，並強調，英國麥當勞過去一年已因性騷擾指控解雇了超過29名員工。

麥克羅表示，英國麥當勞擁有超過12萬名員工，過去12個月內，公司收到75起性騷擾指控，其中47起指控經調查屬實，並採取了紀律處分。

事實上，BBC去年7月的調查報告就曾顯示，有超過100名麥當勞員工指控遭受騷擾、種族歧視、霸凌和攻擊，如今仍面臨著相同問題。英國麥當勞則再次承諾，將改善行為並淨化企業文化。

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