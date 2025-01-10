新北廉政法規教育訓練　增強公務員法治觀念

▲新北市政府114年圖利與便民暨廉政法規教育訓練大合照（前排左起：新北市政風處副處長王文清、臺北地方檢察署檢察官李進榮、新北市副市長朱惕之、新北市政風處長尹維治）。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府政風處於今（10日）以市府1、2級機關及區公所之各科（課）室主管為參訓對象，辦理「圖利與便民暨廉政法規教育訓練」，特別邀請臺灣臺北地方檢察署李進榮檢察官講授「圖利與便民暨廉政法規及案例解析」課程，現場共計約280名同仁參訓。講座透過行政機關近期發生之違法案例，解說公務員應瞭解之廉政法規，深入淺出的課程，有效提升同仁對廉能法規的認識、厚植廉能素養。

▲新北市副市長朱惕之致詞。

副市長朱惕之致詞時表示，近幾年仍發生公務員因不瞭解法令而觸法的案例，為增進同仁依法行政的觀念，期望透過本次講習，使同仁更加瞭解執行公務時應注意的事項，防範廉政風險，安心從事公務；侯友宜市長也在本府廉政會報上提醒各局處一定要重視廉政宣導，強化公務人員的法治觀念、瞭解業務及行為上必須遵守的相關法規，透過廉政讓行政效率更好。

新北市政風處每年皆會設計不同主題教材，以多樣、創新方式推動廉政宣導，歷屆教材皆收錄於政風處官方網站「廉政刊物」專區，歡迎公務人員及社會大眾點閱參考。今年度政風處亦將持續努力，使新北市政府同仁皆能瞭解廉政法規及圖利與便民的界線，進而勇於任事，積極為民服務。

▲臺北地方檢察署檢察官李進榮講座。