新北推社宅新政給力青年　育兒家庭優先保障及租期延長

▲新北推社宅新政給力青年，市長侯友宜與央北社宅小朋友們同樂。（圖／新北市城發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為減輕育兒家庭的居住負擔並提供更穩定的生活環境，新北市政府近日推出兩項針對育兒家庭的社會住宅新政策：「育兒家庭入住優先戶保障措施」及「育兒家庭一般戶租期延長措施」，並將自2025年1月1日起實施。該政策針對新招租入住及新續約共45處社宅的住戶皆可適用。

城鄉局指出，由於育有2名以上未成年子女的家庭已納入住宅法優先戶範圍，市府決定於社會住宅招租比例中匡列10%名額，提供育有2名以上子女家庭申請。其申請將採抽籤制，不受積分排序影響，若未中籤，則納入剩餘30%優先戶名額中，再參與評分排序，希望可以鼓勵生育，並落實照顧年輕家庭安居新北；接下來2年招租1500餘戶即可受惠，至少保障150個育兒家庭入住社宅。加上2024年已實施的「社宅加籤措施」，總計共有1600戶的一般戶名額供育兒家庭提高2倍中籤機率。

▲侯友宜與央北社宅小朋友們合影留念。

此外，為考量社宅住戶學齡子女之在地就學，減少育兒家庭因租期屆滿所帶來的生活不穩定性，市府將為育有兩名以上未成年子女家庭，且子女已分發至新北市政府興辦之社宅所在學區之小學的一般戶家庭，提供租期延長保障，不論新舊戶皆可憑在學證明申請續約，最多可將租期延長至12年，以照顧社宅住戶孩童成長就學需求。

城鄉局表示，育兒友善政策將進一步提升育兒家庭在社會住宅入住機會及居住穩定性，並提供更有力的居住支持。新北市政府將持續關注市民需求，以惠及更多家庭，公告內容可於「新北市城鄉發展局」網站查詢，並由新北住都中心依照公告辦法辦理社宅招租作業，2025年預計有3波社宅招租，招租資訊詳見「新北市住都中心」官網查詢。