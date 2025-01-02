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新北農業局推防路殺　以動物角度拍攝紀錄片

▲新北農業局推防路殺 以動物角度拍攝紀錄片。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府農業局共建置6處生態廊道。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣防路殺教育，新北市農業局與路殺社合作拍攝路殺防治紀錄片，以動物角度帶領觀眾穿越生態廊道，生動傳達路殺防治以及生態保育重要性。即日起至1月17日至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專影片貼文按讚，並加留言一句對影片的感想，可抽路殺防治主題杯墊，將抽出10份獎品。

新北市政府農業局共建置6處生態廊道，生態廊道是透過生態調查、路殺紀錄來建立路殺熱點後，進行農路相關工程時結合現地實況與生物習性並通過生態檢核建置而成；分別為三峽紅龜面路地下廊道、土城區承天路誘導式斜坡、2處地下廊道和天空廊道及新店區動物過路排水箱涵。

▲新北農業局推防路殺 以動物角度拍攝紀錄片。（圖／新北市農業局提供）

▲曾拍攝到穿山甲於生態廊道中穿梭。

紀錄片「守護生命-一條安全回家的路」以空拍機拍攝介紹各處生態廊道，並透過長期架設於生態廊道內自動攝影相機記錄動物使用情形，陸續拍到許多不同物種之動物，如白鼻心、鼬獾、赤腹松鼠、台灣獼猴等動物在攀爬跳躍，其中更包含保育類動物穿山甲、食蟹獴，目前已拍攝到超過30種動物，除了拍攝到野生動物覓食、喝水及嬉戲，也捕捉到母猴帶小猴穿越廊道及白鼻心於廊道內交配的畫面，可見廊道對於野生動物來說已是安全的設施。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市生態豐富多元，重視棲地復育及生態廊道施作，農業局至今已進行9個路段的路殺監測，未來也將持續進行農路路殺生態監測，並響應聯合國2030年永續發展目標中的SDG 15陸地生態，串連各個棲地間的連通性，希望透過農路改善工程結合生態廊道，讓野生動物與人都可以安全使用馬路、平安回家。

「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專：https://www.facebook.com/share/v/15T6s6FbTQ/

▲新北農業局推防路殺 以動物角度拍攝紀錄片。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農業局拍攝路殺防治紀錄片，至臉書按讚可抽杯墊。

▲新北農業局推防路殺 以動物角度拍攝紀錄片。（圖／新北市農業局提供）

▲曾拍攝赤腹松鼠土城區承天路天空廊道。

▲新北農業局推防路殺 以動物角度拍攝紀錄片。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局於校園推廣防路殺生態教育課程。

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關鍵字：

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