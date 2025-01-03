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廚房防災新觀念：「人離火熄」守護居家安全

▲▼廚房防災新觀念：「人離火熄」守護居家安全。（圖／新北市消防局）

▲據消防署統計資料顯示，近5成住宅火災發生於廚房，提醒民眾防災新觀念：「人離火熄」才安全。（圖／新北市政府消防局提供，下同）

生活中心／綜合報導

溫馨的農曆年節將至，圍爐聚餐時的眾多美味佳餚，少不了家人在廚房忙進忙出發揮料理神技！然而，廚房雖是烹調美味的溫暖場所，卻也潛藏火災風險。一起看似平常的煮食過程，經常因為一時疏忽或未順手關熄爐火，而可能釀成無法挽回的悲劇。據消防署統計資料顯示，近5成住宅火災發生於廚房，因此新北市政府消防局以「人離火熄」為核心宣導口號，結合住宅用火災警報器（以下簡稱住警器）與全民教育，全面降低火災發生率，讓居家生活更安心。

▲▼廚房防災新觀念：「人離火熄」守護居家安全。（圖／新北市消防局）

驚！真實火場案例警醒「人離火熄」的重要性

一張張火災現場的照片令人怵目驚心，也帶給大家最直接的震撼教育！事實上，廚房火災多因人員離開時，忘記熄火而引發，大火不僅將原本美好的用餐心情的燒毀殆盡，更可能威脅到住戶的生命財產安全。新北市政府消防局強調，烹調食物時莫忘「人離火熄」的原則，提醒市民應在每次離開廚房前，檢查廚房用火是否確實關閉，養成良好的使用習慣，才能減少此類悲劇的發生。

▲▼廚房防災新觀念：「人離火熄」守護居家安全。（圖／新北市消防局）

▲室內火災殘火處理。

加裝住警器及早通知　守護居家安全

除了養成人離火熄的好習慣，新北市政府消防局也積極推廣家中安裝住警器，可於第一時間察覺火災發生，發出警報提醒住戶逃生或採取應急行動。民眾除政府所補助的裝設處外，也應自行於賣場或網路等管道，選購適當的住警器並裝置於房間、走廊、樓梯等處所，藉以防護範圍更加完善，並每月自行檢測功能是否正常，若電池沒電或是超過年限，應直接更換住警器。建議家中亦可選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，這些技術讓防火變得更為輕鬆，也提升了整體防災效率。

▲▼廚房防災新觀念：「人離火熄」守護居家安全。（圖／新北市消防局）

▲消防人員到府安裝住警器。

居民教育普及化　讓防災觀念深入民心

新北市政府消防局及各大隊每年不定期舉辦防火宣導活動，若民眾透過申請，各分隊也會至各大、中、小學、幼稚園、企業及社區等，利用生動的講解與案例分析，幫助市民了解如何正確處理廚房用火，近年義消防火宣導大隊更投入老人共餐及松年大學宣導。

此外，消防局也會透過多元宣導增進民眾防火防災知識，例如：公車車體、候車亭、台鐵電聯車車廂、捷運燈箱廣告、網路(社群)、平面及廣播媒體等。針對不同年齡層的民眾，消防局更設計精美的防災教材，包含新北市民防災手冊及女力防災手冊等，通過淺顯易懂的文字及圖片，讓民眾學會防災應變之道。

▲▼廚房防災新觀念：「人離火熄」守護居家安全。（圖／新北市消防局）

▲新北市政府消防局義消防火宣導大隊宣導爐具使用安全。

每一場火災背後都有值得反思的細節，「人離火熄」不僅是口號，更是守護家庭的關鍵行動。透過住警器的安裝與深入的教育宣導，新北市政府消防局致力於以務實、整合和前瞻的態度，建設一個更加安全、更幸福的城市，為市民提供更好的生活品質，共同打造更強大的社會安全網。

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