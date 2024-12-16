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等了10年！淡江大橋明年底完工　侯友宜視察曝「交通三箭」進度

▲▼淡江大橋模擬圖。（圖／公路局提供）

▲淡江大橋模擬圖。（圖／公路局提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

「淡江大橋」預計2025年將完工通車，這座國際級地標讓在地人等了10年之久。新北市長侯友宜今（16日）再度視察淡江大橋與淡北道路的建設進度，並指示市府推動淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等「淡水交通三箭」，以分散淡水地區的交通壓力。此外，市府也將準備好周邊配套工程，如沙崙路機車彎改善與中正路二段道路拓寬等，以確保淡水地區的發展注入新活力。

淡江大橋預計於2025年底完工，將成為連接淡水與八里的重要樞紐，同時也將是台灣具國際指標性的景觀地標。市府已提前準備周邊工程，沙崙路拓寬工程將於明年1月完成，中正路拓寬工程則預計明年6月施工，改善淡水區的交通瓶頸問題。此外，淡北道路及淡海輕軌藍海線也預計於2029年完工，進一步串聯淡水區域發展。

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▲▼淡江大橋模擬圖。（圖／公路局提供）

淡江大橋的設計已預留八里輕軌延伸線路廊道，一旦中央核定，未來輕軌即可串聯淡水及八里地區，提升整體運輸效率。侯友宜強調，淡江大橋不僅是交通要道，更將扮演北海岸經濟發展的重要引擎，推動地方觀光及文化交流。

淡北道路工程自今年1月開工以來，已展開淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、紅樹林站後方平面道路、基督書院旁主線高架橋等多個工作面，並已完成跨捷運施工鋼便橋、部分橋墩基礎及部分橋墩的施工，並預計於2029年6月完工通車。此工程將能紓解竹圍路廊交通壅塞，完整串聯雙北外環道路系統，並連結淡海新市鎮、淡海科技城與北投士林科技園區便捷的交通廊帶，對於促進雙北市的發展有莫大助益。

侯友宜表示，淡江大橋不僅是交通要道，也將是國際級地標，新北市政府已規劃多元行銷活動，將與中央合作安排一系列宣傳活動，同時計劃在橋上舉辦路跑活動，並持續辦跨年煙火，讓淡江大橋躍上國際舞台，成為吸引國際目光的新地標。

▲▼淡江大橋模擬圖。（圖／公路局提供）

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