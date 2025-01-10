睡夢中大叫！新竹男突無心跳瀕死　消防7次電擊搶回一命

▲56歲心肌梗塞男睡夢中無心跳，在車上持續出現致命性的心律。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹縣竹東鎮一名56歲男子，2024年12月21日上午10時睡覺時，突然大叫一聲後就失去反應，兒子連忙打電話給119求救，並配合消防局護理師施作CPR，救護人員到場後連續7次電擊，到院時男子已恢復脈搏，診斷為心肌梗塞，經手術及治療後於12月31日跨年夜當天康復出院。

新竹縣政府消防局指揮科羅姓護理師表示，當天家屬報案時表示父親睡覺時大叫一聲後，就失去呼吸。護理師研判應為OHCA(Out-of-hospital cardiac arrest,到院前心肺功能停止)，就立刻指導兒子施作CPR；在過程中家人一度回覆，患者「好像」有呼吸，但重新評估呼吸次數時10秒僅1次（正常為2至3次），且為張口式的呼吸，因此推測為無效的「瀕死式呼吸」，護理師隨即請家人持續CPR直至救護人員到場。

▲男子到院後不久即恢復脈搏和呼吸。（圖／記者楊永盛翻攝）

救護人員到場時家屬持續在幫患者按壓CPR，接手後確認男子無脈搏，便分工合作完成CPR、給予氧氣以及進階呼吸道等處置後盡速送醫。現場救護指揮官指出，AED在分析時，就看到螢幕呈現極為紊亂的VF(Ventricular fibrillation , 心室纖維顫動)心律，果然隨後就出現「建議電擊」的提示音。在現場幫患者電擊2次後準備送醫，到院前又陸續電擊5次，到院後男子雖然還是無意識，但脈搏已經恢復跳動，同時也能自主性的呼吸。

▲失去呼吸心跳時，即時CPR和給氧最為重要。（圖／記者楊永盛翻攝）

新竹縣政府消防局表示，2024年共載送1062名胸痛患者，其中927人接受12導程心電圖監測，48人偵測出疑似心肌梗塞、30人有做心導管處置，成功拯救30個家庭。消防局指出，心肌梗塞不再是中老年人專屬，2024年，48名疑似心肌梗塞送醫患者中50歲以下有7人，年齡最低僅28歲。消防局提醒，嚴重心肌梗塞患者將可能致死，因此民眾若出現胸痛、冒冷汗、呼吸喘以及頭暈目眩等症狀，請盡速打119求救，以免錯失黃金搶救時機。