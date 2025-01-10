　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

睡夢中大叫！新竹男突無心跳瀕死　消防7次電擊搶回一命

▲▼ 56歲心肌梗塞男睡夢中無心跳 竹東消防7次電擊搶回一命 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲56歲心肌梗塞男睡夢中無心跳，在車上持續出現致命性的心律。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹縣竹東鎮一名56歲男子，2024年12月21日上午10時睡覺時，突然大叫一聲後就失去反應，兒子連忙打電話給119求救，並配合消防局護理師施作CPR，救護人員到場後連續7次電擊，到院時男子已恢復脈搏，診斷為心肌梗塞，經手術及治療後於12月31日跨年夜當天康復出院。

新竹縣政府消防局指揮科羅姓護理師表示，當天家屬報案時表示父親睡覺時大叫一聲後，就失去呼吸。護理師研判應為OHCA(Out-of-hospital cardiac arrest,到院前心肺功能停止)，就立刻指導兒子施作CPR；在過程中家人一度回覆，患者「好像」有呼吸，但重新評估呼吸次數時10秒僅1次（正常為2至3次），且為張口式的呼吸，因此推測為無效的「瀕死式呼吸」，護理師隨即請家人持續CPR直至救護人員到場。

▲▼ 56歲心肌梗塞男睡夢中無心跳 竹東消防7次電擊搶回一命 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲男子到院後不久即恢復脈搏和呼吸。（圖／記者楊永盛翻攝）

救護人員到場時家屬持續在幫患者按壓CPR，接手後確認男子無脈搏，便分工合作完成CPR、給予氧氣以及進階呼吸道等處置後盡速送醫。現場救護指揮官指出，AED在分析時，就看到螢幕呈現極為紊亂的VF(Ventricular fibrillation , 心室纖維顫動)心律，果然隨後就出現「建議電擊」的提示音。在現場幫患者電擊2次後準備送醫，到院前又陸續電擊5次，到院後男子雖然還是無意識，但脈搏已經恢復跳動，同時也能自主性的呼吸。

▲失去呼吸心跳時，即時CPR和給氧最為重要。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲失去呼吸心跳時，即時CPR和給氧最為重要。（圖／記者楊永盛翻攝）

新竹縣政府消防局表示，2024年共載送1062名胸痛患者，其中927人接受12導程心電圖監測，48人偵測出疑似心肌梗塞、30人有做心導管處置，成功拯救30個家庭。消防局指出，心肌梗塞不再是中老年人專屬，2024年，48名疑似心肌梗塞送醫患者中50歲以下有7人，年齡最低僅28歲。消防局提醒，嚴重心肌梗塞患者將可能致死，因此民眾若出現胸痛、冒冷汗、呼吸喘以及頭暈目眩等症狀，請盡速打119求救，以免錯失黃金搶救時機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢察官與吳乃仁聚餐　照片曝光！
快訊／柯文哲正式提抗告！
鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！　緋聞4對象起底
快訊／鬼鬼鬆口親揭婚姻狀況：不要再問了！
鬼鬼無預警當媽震驚演藝圈！　炎亞綸祝福：實現願望
快訊／基隆警局長磨蹭臉頰！25歲女警痛哭　警政署回應了
不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖
公館65年名店歇業！　台大學生回憶沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

購物袋被偷！擺攤婦9千生活費沒了　清水警破案她送錦旗感謝

快訊／10天期限將至正式提抗告！北院收到柯文哲抗告狀

毀約生第6孩「老婆急結紮」！6寶爸借錢扛重擔　洗車功夫曝光

北市男「衛生紙藏蟲蟲」越南托運回台　51隻闖關失敗遭滅絕

睡夢中大叫！新竹男突無心跳瀕死　消防7次電擊搶回一命

五楊高架小貨車追撞2人受傷　零件噴飛「芝麻球掉滿地」畫面曝

客人換鈔堅持要「挑選」　店員好心同意慘中招！結果曝光

天兵大貨車扯斷電纜波及6機車　1騎士路過慘遭擊落摔傷送醫

顧客禮券結帳320元「要找零還討發票」　和下班店員打成一團

快訊／基隆警局長敬酒「磨蹭臉頰」！25歲女警痛哭　警政署回應了

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

購物袋被偷！擺攤婦9千生活費沒了　清水警破案她送錦旗感謝

快訊／10天期限將至正式提抗告！北院收到柯文哲抗告狀

毀約生第6孩「老婆急結紮」！6寶爸借錢扛重擔　洗車功夫曝光

北市男「衛生紙藏蟲蟲」越南托運回台　51隻闖關失敗遭滅絕

睡夢中大叫！新竹男突無心跳瀕死　消防7次電擊搶回一命

五楊高架小貨車追撞2人受傷　零件噴飛「芝麻球掉滿地」畫面曝

客人換鈔堅持要「挑選」　店員好心同意慘中招！結果曝光

天兵大貨車扯斷電纜波及6機車　1騎士路過慘遭擊落摔傷送醫

顧客禮券結帳320元「要找零還討發票」　和下班店員打成一團

快訊／基隆警局長敬酒「磨蹭臉頰」！25歲女警痛哭　警政署回應了

「最美變性人」河莉秀50歲超驚人　洋娃娃五官凍齡⋯網看呆：像20歲少女

才剛發年終獎金！女友一知領多少「秒問1句」　他嘆：我是ATM吧

28歲女在停車場被男同事持刀狂砍　路人現場圍觀卻沒人幫忙

購物袋被偷！擺攤婦9千生活費沒了　清水警破案她送錦旗感謝

民眾黨明率萬人「釘孤枝」！　晚上要打「綠色恐怖光」、曝恐有滋事份子

漫才團體「暴羅WALK」電影院限定演出　激發實體戲院新可能

曝光檢察官與吳乃仁聚餐照片！　侯漢廷轟：竟連時間點都要說謊

奎士咖啡101店打造美術館風格　星巴克龍井車道門市登場

誰說我只投三分球！　「蟻人」艾德華茲超暴力戰斧劈扣戲耍魔術

快訊／10天期限將至正式提抗告！北院收到柯文哲抗告狀

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

社會熱門新聞

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

即／基隆警局長敬酒突擁抱　女警痛哭

女律師曬同婚照！他問「輪流裝姊夫互動」還提告

台北「好形象」保險經理遭控下藥性侵　多女受害

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛

南非教師來台失業淪街友　逾期居留達1912天

即／基隆警局長敬酒「磨蹭臉頰」！25歲女警痛哭　警政署回應了

連千毅監獄生活曝　上空中大學認真改變

即／10天期限快到了！柯文哲律師團「將壓線提抗告」

快訊／10天期限將至！北院收到柯文哲抗告狀

即／應曉薇提出抗告　目前僅剩柯文哲未提

更多熱門

相關新聞

金門消防局10人次獲頒「救命之星」榮譽胸章

金門消防局10人次獲頒「救命之星」榮譽胸章

金門消防局113年共辦理授章儀式2場，以表彰在到院前緊急救護勤務中表現卓越的救護人員，局長呂英華針對執行到院前緊急救護有功的消防人員公開頒發「救命之星」榮譽胸章，以彰顯他們在急救過程中展現的技術、承擔與責任。

彰化32hrs75人掛急診　103歲人瑞命危送醫

彰化32hrs75人掛急診　103歲人瑞命危送醫

450KG牛樟木塞車裡！新竹山老鼠「車屁股垂整路」被逮

450KG牛樟木塞車裡！新竹山老鼠「車屁股垂整路」被逮

醫突嘆「很多人過不了這個年」！淚揭3案：這是人生

醫突嘆「很多人過不了這個年」！淚揭3案：這是人生

他換人工膝關節「下肢血腫」活動受限

他換人工膝關節「下肢血腫」活動受限

關鍵字：

心肌梗塞新竹縣救護人員康復突發

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

台積電尾牙「峮峮中空現身」！

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

氣溫沒探底「最凍不到9度」　下周還有2波冷空氣

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

【泰格與雪兒】只是個笑話

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面