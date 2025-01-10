▲搶救生命！金門消防局10人次獲頒「救命之星」榮譽胸章。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門消防局113年共辦理授章儀式2場，以表彰在到院前緊急救護勤務中表現卓越的救護人員，局長呂英華針對執行到院前緊急救護有功的消防人員公開頒發「救命之星」榮譽胸章，以彰顯他們在急救過程中展現的技術、承擔與責任。

去年計有4位民眾到院前失去生命徵象，經過消防局救護人員緊急處置後送醫，經金門醫院醫護人員給予急救、治療與照護後康復出院，挽回4個美滿家庭。

過去幾年，本縣緊急救護件數與人數逐年攀升，此一趨勢反映出縣民對於急救服務的需求日益增加。經消防局的大數據分析，到院前心肺功能停止（OHCA）救護案件數110年計有56人、111年計有79人、112年計有88人、113年有90人。

經消防局救護人員與金門醫院醫護人員急救後恢復生命徵象者110年計有4人、111年計有6人、112年計有20人、113年有28人，其中康復出院者110年計有1人、111年計有3人、112年計有7人、113年計有4人。

急救成功率從110年的7.14%上升到113年的31.1%，顯示消防局對於急救技術持續精進，一方面與人員充實與CPR技術的普及有關，越早對患者實施CPR，存活率越高，消防局也致力於DA-CPR（指線上指導CPR）的執行。

▲▼搶救生命！金門消防局10人次獲頒「救命之星」榮譽胸章。（圖／記者林名揚翻攝）

另一方面與急救技術的精進也有莫大的關係，現今所有的第一線救護人員，已全面為中級救護技術員以上，還有9位高級救護技術員，其中7位在外勤消防分隊執行救護勤務，透過預立醫療流程，高級救護技術員可以在救護現場直接給予患者特定藥物，串起消防端到院前緊急救護與醫院端到院後急診之間的生命之鏈，讓危急重症案件，可以及時且正確的處置。

消防局為彰顯出勤同仁的辛勞與功績，全國首創設計二款榮譽胸章，其一款「救命之星」榮譽胸章，分為銀章與金章兩顏色，另一款為「接生好手」榮譽胸章。

經統計113年共有10人次獲頒「救命之星」榮譽胸章銀章，事蹟如下: 一、執行113年5月4日太湖旁OHCA緊急救護，患者恢復生命徵象且康復出院，葛式昏迷指數達13分以上，獲頒人員為金湖消防分隊隊員洪國榮、廖育晉、黃志中。

二、執行113年6月30日太武山觀日步道口OHCA救護，患者恢復生命徵象，康 復出院且GCS達13分以上，獲頒人員為金沙消防分隊隊員陳奕順、蔡忠穎、張埂賓。

三、執行113年9月5日海印寺OHCA緊急救護，使得患者恢復生命徵象且康復出院，達CPC1，著有功績獲頒人員為金湖消防分隊隊員洪國榮、廖育晉、郭嘉政及指揮中心小隊長陳佳峻。

呂英華局長表示：「每一次的救護行動都可能改變人們生命的軌跡，也是維持一個美滿家庭於不墜的機會。我們感謝每一位同仁的無私奉獻，正是他們的專業和敬業精神，讓更多患者能夠重獲新生。」

民眾亦可透過胸章的識別，對於消防局同仁多一分肯定與安心，消防局將持續致力於提升到院前救護服務質量，並加強縣民急救知識的普及，以應對未來日益複雜和高效的救護需求。