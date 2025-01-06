荷包有救了！全聯、家樂福宣布：繼續販售「60元平價餐盒」

▲全聯表示，不受農業部合作結束影響，會繼續販售平價便當。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

荷包君有救了！農業部自2023年起與各大通路合作，推出售價60元的「幸福餐盒」，高超CP值受到民眾喜愛，不過《幸福食材網》3日發出公告表示，2025年無經費安排，餐盒預計只供應到1月底。而全聯、家樂福在今（6日）陸續公布，不受影響，會繼續販售平價60元的餐盒，照顧消費者荷包。

全聯提到，2023年起與農委會合作，在自家熱熟食品牌美味堂推出「60元幸福餐盒」，經常一上架就秒殺，2023年3月至2024年5月銷售超過400萬份，業績超過2億。在農業部結束幸福餐盒合作後，全聯去年6月宣布販售同樣只要60元的「美味堂福利餐盒」，提供大眾高CP值熱便當。現階段「60元美味堂福利餐盒」販售黃金無骨厚厚雞排、十三香雞胸兩款口味，導入熱便當的門市約650家。

▲家樂福平價餐盒，49元到118元都有。（圖／業者提供）

家樂福也表示，全台量販、超市仍會繼續販售平價餐盒，目前已常態販售，不會因農業部補助結束就停止。其中家樂福量販店有「58元至68元」4種餐盒，分別有2到3菜+1主食，「安心呷49元」有炒飯、炒麵、炒米粉、紅油抄手、水餃等。全數餐盒價位端為49元至118元，共計25款，部分分店提供自助式選配菜服務。而家樂福超市店平價餐盒68元有3款，安心呷1款，價位端49元至118元。