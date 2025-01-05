「60元幸福餐盒」販售到1月底！幸福食材網：2025年未有經費安排

▲幸福餐盒大受好評。（資料照／7-11提供）

記者曾筠淇／綜合報導

農業部2023年與全聯、家樂福等通路合作，推出「60元幸福餐盒」，2024年又接續和全家、7-11合作，高CP值的便當大受好評。只是，幸福食材網3日便發布公告，感謝大家對60元幸福餐盒的支持，但因為2025年未有經費安排，因此該餐盒預計供應到1月底。

幸福食材網是農業部帶領國人體驗認識「頂級隱藏版農漁畜食材」的網站。該網3日發布「2025年60元幸福餐盒供應至1月底」的公告，他們感謝民眾支持農業部60元幸福餐盒的計畫，不過該計畫本來就僅執行至2024年底，2025年還沒有經費安排，因此此計畫即將進入尾聲。

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公告指出，在2025年1月底之前，是由執行單位自行加碼支持，好讓民眾在農曆過年之前，仍然可以至「家樂福量販店、家樂福超市、全家便利商店、統一超商、庇護工場買到不同主菜的60元幸福餐盒，包含國產雞胸肉、台灣鯖魚、鬼頭刀魚排、白帶魚排」。

公告提醒，民眾如果想要購買60元幸福餐盒，可以至透過網站查詢，但是也「強烈建議先致電詢問欲購買的門市，架上是否還有餐盒，以免向隅，晚到撲空」。最後公告也說，「未來若有政府有經費或執行單位持續自行加碼，會再於此公告」。