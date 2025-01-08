謠傳網站驗證「陳玉珍有中國身分證」　事實查核中心給答案了

▲民眾爆料經網站驗證，發現立委陳玉珍持陸籍身分證，事實查核中心對此表示，經實測該網站並無此功能。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

國民黨立委陳玉珍被指控疑似持有中國大陸身分證，引發社會熱議，並在朝野立委間掀起論戰。部分立委隔空喊話，若指控屬實，陳玉珍應立即解除立委職務並註銷台灣身分。對此，台灣事實查核中心澄清，網路流傳可透過特定網站查詢特定政治人物是否具中國大陸籍，經實測該網站並無此功能，證實相關傳言為「錯誤」訊息。

近日有民眾爆料，透過中國大陸「身分證實名核驗」網站可查詢金門縣立委陳玉珍持有陸籍身分證。陳玉珍隨後強烈否認，重申絕無持有大陸身分證，呼籲停止散播謠言與對她進行抹黑。然而，相關傳言仍持續在社會引發廣泛討論。

對此，台灣事實查核中心表示，網傳中國大陸網站「號屬地」只能確認身分證號是否符合該國身分證編碼規則，無法驗證該號碼是否真的對應到特定的人。要確認一個人的國籍，必須向該國戶政機關查詢，不能只靠網路工具得出結論。

台灣事實查核中心指出，網傳中國大陸網站「身分證實名核驗」不管輸入任何資訊，即便是虛構訊息，都會出現要求付費解鎖看結果的畫面，是有資安風險的網站，並無驗證功能。該網目的是要騙取金錢及個資，非法集團也可能會利用這些資訊繼續去詐騙，或進行製作假身分證等違法事情。網傳稱可用特定網站查詢特定政治人物有中國籍，但經過實測，該些網站都不具有此功能，因此，傳言為「錯誤」訊息。

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