　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南和順轉運站試營運啟動　安南區新地標歡慶落成

▲台南市安南區新地標「和順轉運站」歡慶落成，訂於15日起試營運，將有多條市區公車進駐，將可服務鄰近亞太棒球場、歷史博物館等景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南區新地標「和順轉運站」歡慶落成，訂於15日起試營運，將有多條市區公車進駐，將可服務鄰近亞太棒球場、歷史博物館等景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區新地標「和順轉運站」歡慶落成，訂於15日起試營運，將有多條市區公車進駐，將可服務鄰近亞太棒球場、歷史博物館等景點，也規劃商場，將為當地創造交通、生活、觀光多面向的服務。

交通局長王銘德表示，「和順轉運站」是市長黃偉哲在安南區推動的指標公共建設之一，配合區域迅速發展，包括北外環道路、亞太棒球場等多項重要公共工程也陸續完工，故特別指示交通局做好公共運輸交通轉運配套規劃。

王銘德局長指出，「和順轉運站」主體工程已於2024年底完工，交通局日前也安排客運車輛實際駛入測試完成，故特別安排在正式啟用前展開試營運，期能將所有軟硬體設施和服務調整到位。

王銘德局長表示，和順轉運站基地近1公頃，為地上3層鋼構與鋼筋混凝土構造的複合型建築，融入「安南十六寮」的在地意象，屋頂大鋼棚造型獨特，採簡潔、現代的設計手法，符合環保及綠能，更曾獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類：卓越獎」，已然成為區域新地標。

▲台南市安南區新地標「和順轉運站」歡慶落成，訂於15日起試營運，將有多條市區公車進駐，將可服務鄰近亞太棒球場、歷史博物館等景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

和順轉運站站內共規劃12席大客車月台，將可提供市區公車、幹支線公車、厝邊公車轉乘接駁，也可配合棒球訓練賽事或博物館活動需求提供接駁所需的候車和轉運空間，另規劃汽車38席及機車78席停車格位、計程車排班區、電動車充電站、及自行車停放區等，無論停車轉乘或接送親友都十分便利。

王銘德局長進一步說，和順轉運站已完成委外營運招商，將由「府城汽車客運公司」營運管理，且站內規劃近200坪商業空間，非常適合便利商店、咖啡、餐飲等行業進駐，除可提供轉乘旅客必要服務，亦可提供景點遊客和週邊居民消費飲食需求，成為新興的用餐逛街好去處，府城客運亦正積極與多家有興趣進駐廠商洽談商業空間營運方案。

王銘德局長強調，此次試營運期間，除了先讓客運業者瞭解動線，確保各項設施運作正常，交通局也將持續蒐集民眾意見，並加強站內人員熟悉各項設備運作，期能在正式啟用時提供完善服務。

▲台南市安南區新地標「和順轉運站」歡慶落成，訂於15日起試營運，將有多條市區公車進駐，將可服務鄰近亞太棒球場、歷史博物館等景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市公共運輸處長吳俁之指出，和順轉運站初期進駐公車路線含市區5路、18路、20路，幹支線公車橘3路等，未來亦將陸續新闢904(永康轉運站-鹿耳門天后宮)、905(永康轉運站-鹿耳門聖母廟)等2條厝邊公車路線，整體將可連結台南市區、安順、和順、安定、永康、東橋等地區，以及奇美醫院、安南醫院、永康火車站等重要節點，形塑地區轉運中心。

另18路、20路在進駐和順轉運站後，將同步取消鄰近的台灣歷史博物館(慶和路)站、台灣歷史博物館(長和路)等2站，請乘客改至轉運站內候車，請民眾留意站位公告資訊或上大台南公車網頁、APP查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃仁勳開口「D-Wave重摔36%」！　執行長急喊：大錯特錯
快訊／不明男子闖入！關西機場跑道全面關閉　影響5航班
邱軍撞人前餐酒館聚餐！　闆娘曝：因為他生意更差
快訊／13縣市低溫特報！　6地非常寒冷
陳佩琪哭了　柯文哲開庭前緊抱「妳又要一個人了⋯要好好過」
嘉義超大天坑！　「整車掉落」畫面曝
女星《紅白》唱一半「假牙掉下來」！　工作人員全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

冬日泡湯、追雪有一套！慈濟醫授秘招　安全享受冬季樂趣

屏警專案取締未戴安全帽　3天抓1975件

台南和順轉運站試營運啟動　安南區新地標歡慶落成

提升火場救災效能　南消導入新裝備優化指揮體系

「LINE BOT」服務　林保分署輕鬆管理國有林地租約

屏東市公所元宵發送「高屏舊鐵橋」小提燈　傳遞地方特色

內埔客家文化園區春節遊客多　警公布交通疏導措施

南投113年詐騙金額逾14億...6成4假投資　警邀受害人推廣打詐儀表板

桃園啟動年節專案　稽查工業用化學品非法添加於食品流入市面

桃園雨水下水道人孔創新　道路安全與搜救效率再提升

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

冬日泡湯、追雪有一套！慈濟醫授秘招　安全享受冬季樂趣

屏警專案取締未戴安全帽　3天抓1975件

台南和順轉運站試營運啟動　安南區新地標歡慶落成

提升火場救災效能　南消導入新裝備優化指揮體系

「LINE BOT」服務　林保分署輕鬆管理國有林地租約

屏東市公所元宵發送「高屏舊鐵橋」小提燈　傳遞地方特色

內埔客家文化園區春節遊客多　警公布交通疏導措施

南投113年詐騙金額逾14億...6成4假投資　警邀受害人推廣打詐儀表板

桃園啟動年節專案　稽查工業用化學品非法添加於食品流入市面

桃園雨水下水道人孔創新　道路安全與搜救效率再提升

徐巧芯喊回台接受審判　林秉文嗆「時間我自己訂」：輪到妳做主？

「可以放過我嗎」5寶辣媽賣毒養兒　和姊弟戀男友賣稀釋毒品

年前入帳基金最後贖回日 年終善用ETF理財

冬日泡湯、追雪有一套！慈濟醫授秘招　安全享受冬季樂趣

想放鬆卻遭偷襲！新北按摩師偷摸生殖器　男客嚇壞怒告

李現二搭楊紫CP感升級！　認了「最愛脫衣過程」講完全場害羞了

「撞牆摔盆」虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因續押

屏警專案取締未戴安全帽　3天抓1975件

黃仁勳看衰！　量子公司D-Wave重摔36%、執行長回擊「大錯特錯」

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

地方熱門新聞

前立委林正峰辭世　享年76歲

南投113年詐騙金額逾14億假投資佔6成4

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬

桃園雨水下水道人孔創新　道路安全與提升

桃園稽查工業用化學品　非法添加於食品

內埔客家文化園區春節遊客多　交通疏導措施曝

屏東市公所元宵發送「高屏舊鐵橋」小提燈

全國語文競賽台南市府表揚151組台南隊師生

「LINE BOT」服務林保分署輕鬆管理國有林地租約

提升火場救災效能南消導入新裝備優化指揮體系

國策顧問彭添富辭世　12/22告別式　

台南和順轉運站試營運啟動安南區新地標歡慶落成

陳亭妃爭取台南新營糖廠全面活化利用

國發會主委劉鏡清與妻是中原大學校友

更多熱門

相關新聞

陳亭妃爭取台南新營糖廠全面活化利用

陳亭妃爭取台南新營糖廠全面活化利用

立法委員陳亭妃積極推動台灣百年的糖業及鐵道文化資產有效保存，並結合台南當地交通觀光發展，8日質詢時特別要求台糖成立專案小組，盤點台南現存的所有糖鐵、五分車及糖廠歷史文化資源，與台南市政府立即合作規畫觀光與交通路網，務必重現台糖製糖文化悠久歷史底蘊，反映台南鄉親與台糖深厚情感連結。

「南科進市中心」首站　總銷150億元登史上最大案

「南科進市中心」首站　總銷150億元登史上最大案

YTR娃娃機店拍片「求老闆免費玩」　百萬網紅一聽笑了

YTR娃娃機店拍片「求老闆免費玩」　百萬網紅一聽笑了

台南勞局結合工會匯集群愛助弱勢好過年

台南勞局結合工會匯集群愛助弱勢好過年

台南26歲女撞前車釀連環撞　2駕駛受傷

台南26歲女撞前車釀連環撞　2駕駛受傷

關鍵字：

台南和順轉運站新地標

讀者迴響

熱門新聞

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

不是新冠！　醫揭「高燒一驗」幾乎都中鏢

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

看似沒心機「超級雙面人」星座

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面