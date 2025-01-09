台南和順轉運站試營運啟動　安南區新地標歡慶落成

▲台南市安南區新地標「和順轉運站」歡慶落成，訂於15日起試營運，將有多條市區公車進駐，將可服務鄰近亞太棒球場、歷史博物館等景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區新地標「和順轉運站」歡慶落成，訂於15日起試營運，將有多條市區公車進駐，將可服務鄰近亞太棒球場、歷史博物館等景點，也規劃商場，將為當地創造交通、生活、觀光多面向的服務。

交通局長王銘德表示，「和順轉運站」是市長黃偉哲在安南區推動的指標公共建設之一，配合區域迅速發展，包括北外環道路、亞太棒球場等多項重要公共工程也陸續完工，故特別指示交通局做好公共運輸交通轉運配套規劃。

王銘德局長指出，「和順轉運站」主體工程已於2024年底完工，交通局日前也安排客運車輛實際駛入測試完成，故特別安排在正式啟用前展開試營運，期能將所有軟硬體設施和服務調整到位。

王銘德局長表示，和順轉運站基地近1公頃，為地上3層鋼構與鋼筋混凝土構造的複合型建築，融入「安南十六寮」的在地意象，屋頂大鋼棚造型獨特，採簡潔、現代的設計手法，符合環保及綠能，更曾獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類：卓越獎」，已然成為區域新地標。

和順轉運站站內共規劃12席大客車月台，將可提供市區公車、幹支線公車、厝邊公車轉乘接駁，也可配合棒球訓練賽事或博物館活動需求提供接駁所需的候車和轉運空間，另規劃汽車38席及機車78席停車格位、計程車排班區、電動車充電站、及自行車停放區等，無論停車轉乘或接送親友都十分便利。

王銘德局長進一步說，和順轉運站已完成委外營運招商，將由「府城汽車客運公司」營運管理，且站內規劃近200坪商業空間，非常適合便利商店、咖啡、餐飲等行業進駐，除可提供轉乘旅客必要服務，亦可提供景點遊客和週邊居民消費飲食需求，成為新興的用餐逛街好去處，府城客運亦正積極與多家有興趣進駐廠商洽談商業空間營運方案。

王銘德局長強調，此次試營運期間，除了先讓客運業者瞭解動線，確保各項設施運作正常，交通局也將持續蒐集民眾意見，並加強站內人員熟悉各項設備運作，期能在正式啟用時提供完善服務。

台南市公共運輸處長吳俁之指出，和順轉運站初期進駐公車路線含市區5路、18路、20路，幹支線公車橘3路等，未來亦將陸續新闢904(永康轉運站-鹿耳門天后宮)、905(永康轉運站-鹿耳門聖母廟)等2條厝邊公車路線，整體將可連結台南市區、安順、和順、安定、永康、東橋等地區，以及奇美醫院、安南醫院、永康火車站等重要節點，形塑地區轉運中心。

另18路、20路在進駐和順轉運站後，將同步取消鄰近的台灣歷史博物館(慶和路)站、台灣歷史博物館(長和路)等2站，請乘客改至轉運站內候車，請民眾留意站位公告資訊或上大台南公車網頁、APP查詢。