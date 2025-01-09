2025台南行春網站上線　黃偉哲邀請「蛇」來台南蛇密隆讚、隆發

▲2025台南行春網站上線，台南市長黃偉哲邀請大家「蛇」來台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南，台灣最古老的城市，被譽為美食之都，繼英國《國家地理旅遊》雜誌公布為「2024年全球最酷景點」及美國知名權威媒體CNN評為2024年最佳參訪地，2025年英國媒體《Time Out》更將台南列為亞洲最佳旅遊城市之一，均為台灣唯一入榜城市，所以這個春節假期就來台南走春吧！

黃偉哲市長表示，為了讓大家一站查詢台南行春哪裡玩，觀光旅遊局特別建置「台南行春」網站，內容集結全台南各地春節活動、展覽、花海美景及導覽服務等資訊，還可查詢交通局建置的即時交通資訊網。此外，民政局也提供了過年期間各區重要代表寺廟活動，要讓遊客在春節期間輕鬆享受更便利的旅遊體驗。

黃偉哲市長指出，台南的春節活動豐富多元，有被譽為全國最美山林燈節的「龍崎光節-空山祭」、台南春節最具規模的「月津港燈節」，加上去年首辦就榮獲國際繆思設計金獎的「新營波光節」等特色燈節活動，以及擁有得天獨厚美景的六甲落羽松、打造成藝術花園的南瀛綠都心與永康公園、鹽水花海等，都是喜愛拍照打卡的民眾不能錯過的走春景點！另外，民眾也可順遊廟宇祈福參拜、品嚐傳統小吃和走逛古蹟巷弄，多樣的選擇讓不管是家庭親子、情人約會、單身旅行都適合。

觀光旅遊局林國華局長表示，觀旅局春節期間(1月29日至2月2日)在台南三埤－虎頭埤、德元埤及葫蘆埤風景區也有推出應景的「2025三埤迎春-蛇宓都好玩」活動，除了有春節園區佈景，還有音樂演出、幸福市集、德元埤獨木舟等活動。而冷冷的冬日正是泡湯的好時節，台南有關子嶺、六重溪與龜丹溫泉，民眾到關子嶺與六重溪泡湯，可以走訪周邊景點火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮、水火同源、紅葉公園等，以及品嚐桶仔雞等在地美食；也可以選擇許多台南人私藏的泡湯秘境，又稱「美人湯」的龜丹溫泉放鬆身心，泡完美人湯還可順訪梅嶺風景區、玄空法寺、萬佛寺(需預約)、永興吊橋等景點，並品嚐梅嶺著名的梅仔雞風味餐，放鬆身心靈及滿足口腹之慾。

觀光旅遊局表示，還有每年備受矚目、台灣最具魅力的元宵盛典之一「鹽水蜂炮」，也將於2月11及12日隆重登場，鹽水蜂炮是每年台南具代表性的盛大民俗慶典，更躋身世界三大民俗慶典之一，場面震撼萬分；此外，還有正統鹿耳門聖母廟最知名的元宵煙火秀，每年總吸引很多民眾、攝影愛好者朝聖捕捉美麗的瞬間，歡迎各地旅客一同感受充滿文化與宗教意義的節慶盛典，為新春增添獨特回憶！更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請密切關注台南旅遊網及台南旅遊臉書粉絲團。

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