新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

農曆春節前夕，新北市長侯友宜於昨（8日）春節勞軍晚會中，代表全體市民向駐守新北的13個國軍單位表達感謝，同時也表揚63個協助役政有功的人員及單位，感謝國軍及同仁一整年來對新北的付出。在春節前夕，侯友宜也用剛公布的新北春聯「蛇福泰吉」道賀，祝福每位國軍、役政同仁，蛇年福氣滿滿、大吉大利。