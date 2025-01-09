新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

▲新北市交通局長鍾鳴時前往視察及慰勞蘆洲長安立體停車場工程施工團隊。（圖／新北市交通局提供，下同）
記者郭世賢／新北報導
總工程經費達7億1,080萬元的蘆洲區長安機械停車場改建工程正如火如荼施工中，工程進度超前，新北市交通局長鍾鳴時昨（8日）下午前往慰勞並提醒施工團隊務必遵守工地作業安全規範，以期如質於2026年9月完工。
▲長安機械停車場將改建為地上8層、地下1層的立體停車場（模擬圖）。
新北市交通局長鍾鳴時致贈「蛇福泰吉」春聯慰勞施工團隊，他說，長安機械停車場周邊多為老舊社區，加上因長年使用，維修成本高且僅有148格停車位，不敷使用，經市長責成交通局、城鄉發展局透過跨局處合作，專案啟動都市計畫個案變更及規劃改建為地上8層、地下1層的立體停車場，將翻倍提供382格汽車位，以滿足地區停車需求。
交通局停車管理科代理科長王昶閔表示，蘆洲長安立體停車場工程目前正進行地下樓層樑柱模板組立施作，整體預定進度為22.90%，實際進度則超前為23.72%，未來停車場1樓還將設置老人活動空間多目標使用，打造永續、共享、智慧的綠色停車場，施工團隊全力朝115年9月完工目標挺進。
▲蘆洲長安立體停車場工程正進行地下樓層樑柱模板組立施作，進度超前。
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