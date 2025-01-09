　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

▲▼環境部投入12億，並與地方環保局合作，希望明年底前解決裸露垃圾問題。（圖／環境部提供）

▲環境部與縣市環保局共同宣誓，希望明年底前解決裸露垃圾問題。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

社會大眾對裸露垃圾堆置問題高度關注。環境部長彭啓明今（9日）邀集縣市環保局長，簽署合作宣言並共同宣誓，由中央與地方共同合作，透過掩埋場的整理整頓、覆土、打包及防災等措施等多項措施，並編列12億元經費，希望在115年底前，達成妥善解決各縣市垃圾裸露堆置問題目標。

國內從106年起，24座焚化廠進入整改期，部分垃圾需進入掩埋場處理，根據環境部統計，截至112年底為止，全台裸露堆置掩埋場垃圾達84萬噸。由於社會大眾相當關心裸露垃圾堆置問題，彭啓明今天邀集有裸露垃圾堆置的縣市環保局長，共同宣誓並簽署合作宣言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼環境部投入12億，並與地方環保局合作，希望明年底前解決裸露垃圾問題。（圖／環境部提供）

▲環境部長彭啓明（圖右）表示，會與地方環保局合作，透過各項措施，明年底前解決裸露垃圾問題。（圖／環境部提供）

彭啓明表示，本著同島一命的精神，會展現中央與地方共同守護環境決心，環境部未來也將持續努力，為國人打造乾淨、安心的生活環境，在民國115年底前，全面解決裸露垃圾問題。

為協助地方妥善解決，環境部從去（113）年起，預計分3年編列12億元經費，協助地方進行掩埋場覆土、整理整頓及防災措施。環境部指出，針對有垃圾裸露堆置問題的縣市，環境部在去年已要求各地方政府提報分年處理計畫，並在去年11月核定，希望透過掩埋場的整理整頓、覆土、打包及防災等措施，明年底前妥善解決各場裸露堆置問題。

環境部進一步表示，為督促地方政府落實執行達成目標，環境部環管署已建立「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」，民眾從即日起就可透過網站，查閱各縣市掩埋場垃圾裸露暫置情形及各場改善進度，環管署會定期在官網公布各縣市垃圾處置進度，透過數位化科技及資訊透明公開，強化民眾監督政府機制及展現政府改善垃圾問題決心。

環境部強調，根據地方制度法規定，垃圾處理屬於地方自治事項，落實源頭減量減少垃圾產出，才是根本解決之道，呼籲各地方環保局借鏡彰化縣成功經驗，加強垃圾強制分類宣導與破袋稽查，落實「嚴加取締、破袋稽查」政策，並加強宣導民眾資源回收及源頭減量觀念，減少每天垃圾產生、避免不可燃與不適燃垃圾進入焚化廠或掩埋場，從而降低環保設施火災風險並提高處理效能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
遭解雇無所事事！41歲男靠「出租自己」年賺260萬
林秉文嗆「回去時間自己訂」　法務部長鄭銘謙：歡迎來投案
少觀所恐怖凌虐！　逼生吞蟑螂+牙刷捅肛
蕭秉治痛訴遭霸凌！　曾整個人被拖下樓梯
野火燒向家！洛杉磯男手握水管死亡
韓廉航又出包！緊急停飛　與濟航空難同機型

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北美術館4月正式開館！試營運、展覽規劃曝光　戶外園區連續展演

快訊／19:02花蓮縣秀林鄉規模3.8「極淺層地震」　最大震度2級

84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

彰化女童發燒染黴漿菌咳不停！抗藥性增加　醫：赴日旅遊要注意

月薪不到4萬「有辦法結婚嗎？」　過來人曝1關鍵：可以接受的不少

去年送出13萬杯！珍煮丹「黑糖經GO杯」又來了　今年領取多1步驟

麻疹疫情掀搶打潮！網爆診所「打疫苗要配貨」　衛生局調查中

只有國小體育課「會玩1運動」　萬人超討厭：打斷手指2次

健保總額9286億史上最高！醫界樂見盼解決3困境　民團批破壞機制

透過空氣傳染　孕婦染麻疹「恐早產、流胎」！1招看有沒有抗體

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】3M葉配

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

新北美術館4月正式開館！試營運、展覽規劃曝光　戶外園區連續展演

快訊／19:02花蓮縣秀林鄉規模3.8「極淺層地震」　最大震度2級

84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

彰化女童發燒染黴漿菌咳不停！抗藥性增加　醫：赴日旅遊要注意

月薪不到4萬「有辦法結婚嗎？」　過來人曝1關鍵：可以接受的不少

去年送出13萬杯！珍煮丹「黑糖經GO杯」又來了　今年領取多1步驟

麻疹疫情掀搶打潮！網爆診所「打疫苗要配貨」　衛生局調查中

只有國小體育課「會玩1運動」　萬人超討厭：打斷手指2次

健保總額9286億史上最高！醫界樂見盼解決3困境　民團批破壞機制

透過空氣傳染　孕婦染麻疹「恐早產、流胎」！1招看有沒有抗體

與自然共生！uka頭皮養護全新升級、Juliart洗髮溫和去屑獲肯定

英國駐台代表2月離任！分享在台5大領域成績　新任女代表出爐

《夜市王》最接地氣的台灣美食競賽節目　最後哪間才是夜市之王

謝典林怨「鬥輸姊姊」爆家族內鬥！本人急刪文：喝醉　爸爸說話了

性感女神玩「監禁、綑綁」大尺度PLAY！　蘇菲柴契爾失控大翻白眼

公股行員夫妻檔組詐團　金管會：完成全面查處

統一獅台南主場賽程略增　花蓮球場遇整修賽事減少

中華電信尾牙先爽領2萬紅包　新董座簡志剛高喊：努力連八年達標！

「真人版孤兒怨」娜塔利亞案超展開！　侏儒症少女驚爆遭軟禁洗腦

業餘甲組放寬規定！職棒退役球員名額增至5人、取消3個月等待期

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

生活熱門新聞

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

一票爸媽「自製蒸鼻機」二度燙傷寶寶！

中山區超正日本妹　驚認出「野生AV女神」

慈濟師姐貪功凹「佛陀問病圖」　畫家不提告只為保護1個人

韓正妹「超會藏」征服鄉民　本人IG回應：愛台灣

麻疹疫苗「1981年後出生」2類人才評估打

快訊／6縣市「非常寒冷」！13縣市低溫特報　冷到明晚

麻疹疫苗「留給2族群」！醫：就能避免大流行

討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃

快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

李珠珢限動4字哏圖　粉絲：要來中職了

更多熱門

相關新聞

四接環評初審17日召開！彭啓明：透明開放　20民眾可旁聽發言

四接環評初審17日召開！彭啓明：透明開放　20民眾可旁聽發言

眾所矚目的台電基隆協和電廠第四天然氣接收站（四接），預計在農曆年前進行環評。環境部長彭啓明今（8日）指出，由於該案在上月5日送到，為避免時間太趕，已預定在下周五（17日）召開第六次初審會議，此案會以透明開放方式讓國人參與，本周五開始讓民眾登記發言，希望正反方各10名。

春節期間「初一至初三停收垃圾」　環境部：勿送清潔隊員紅包

春節期間「初一至初三停收垃圾」　環境部：勿送清潔隊員紅包

環境部宣布2030至少減碳26%　百貨超商等500家企業納入碳盤查

環境部宣布2030至少減碳26%　百貨超商等500家企業納入碳盤查

手機回收新制元旦上路　業者須「協助銷毀個資、提供優惠」

手機回收新制元旦上路　業者須「協助銷毀個資、提供優惠」

中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

關鍵字：

裸露垃圾堆置彭啓明環境部

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】3M葉配

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面