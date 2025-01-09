84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

▲環境部與縣市環保局共同宣誓，希望明年底前解決裸露垃圾問題。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

社會大眾對裸露垃圾堆置問題高度關注。環境部長彭啓明今（9日）邀集縣市環保局長，簽署合作宣言並共同宣誓，由中央與地方共同合作，透過掩埋場的整理整頓、覆土、打包及防災等措施等多項措施，並編列12億元經費，希望在115年底前，達成妥善解決各縣市垃圾裸露堆置問題目標。

國內從106年起，24座焚化廠進入整改期，部分垃圾需進入掩埋場處理，根據環境部統計，截至112年底為止，全台裸露堆置掩埋場垃圾達84萬噸。由於社會大眾相當關心裸露垃圾堆置問題，彭啓明今天邀集有裸露垃圾堆置的縣市環保局長，共同宣誓並簽署合作宣言。

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▲環境部長彭啓明（圖右）表示，會與地方環保局合作，透過各項措施，明年底前解決裸露垃圾問題。（圖／環境部提供）

彭啓明表示，本著同島一命的精神，會展現中央與地方共同守護環境決心，環境部未來也將持續努力，為國人打造乾淨、安心的生活環境，在民國115年底前，全面解決裸露垃圾問題。

為協助地方妥善解決，環境部從去（113）年起，預計分3年編列12億元經費，協助地方進行掩埋場覆土、整理整頓及防災措施。環境部指出，針對有垃圾裸露堆置問題的縣市，環境部在去年已要求各地方政府提報分年處理計畫，並在去年11月核定，希望透過掩埋場的整理整頓、覆土、打包及防災等措施，明年底前妥善解決各場裸露堆置問題。

環境部進一步表示，為督促地方政府落實執行達成目標，環境部環管署已建立「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」，民眾從即日起就可透過網站，查閱各縣市掩埋場垃圾裸露暫置情形及各場改善進度，環管署會定期在官網公布各縣市垃圾處置進度，透過數位化科技及資訊透明公開，強化民眾監督政府機制及展現政府改善垃圾問題決心。

環境部強調，根據地方制度法規定，垃圾處理屬於地方自治事項，落實源頭減量減少垃圾產出，才是根本解決之道，呼籲各地方環保局借鏡彰化縣成功經驗，加強垃圾強制分類宣導與破袋稽查，落實「嚴加取締、破袋稽查」政策，並加強宣導民眾資源回收及源頭減量觀念，減少每天垃圾產生、避免不可燃與不適燃垃圾進入焚化廠或掩埋場，從而降低環保設施火災風險並提高處理效能。