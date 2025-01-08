四接環評初審17日召開！彭啓明：透明開放　20民眾可旁聽發言

▲環境部長彭啓明表示，四接環評第6次初審會議將在下周五舉行。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

眾所矚目的台電基隆協和電廠第四天然氣接收站（四接），預計在農曆年前進行環評。環境部長彭啓明今（8日）指出，由於該案在上月5日送到，為避免時間太趕，已預定在下周五（17日）召開第六次初審會議，此案會以透明開放方式讓國人參與，本周五開始讓民眾登記發言，希望正反方各10名。

守護外木山行動小組等環團昨天到環境部門口抗議，呼籲儘速將協和電廠除役，並將四接改成再生能源電廠。彭啓明今天下午主持環評會議，會後也證實，將在下周五舉行環境影響評估報告第6次初審會議，且會安排全天審查此案。

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彭啓明表示，由於四接環評案子在去年12月5日送到環境部，依規定要在60天內完成初審，考量到過完年再開時間太趕，所以經過調查環評委員意見後，故決定在下周五舉行。

彭啓明強調，知道國人很關心這案子，所以該案會和所有環評案子一樣，依照程序走，先進行初審，並用開放透明方式讓國人參與，也希望經濟部讓民眾充分了解煤轉氣對能源轉型的重要性。而環評審查有一定程序，也是最透明、公開機制，環境部也從來沒有左右過環委，這些年來任何有爭議案子也都照表操課，若這樣制度都要推翻，不知道還有什麼機制能讓大家接受。