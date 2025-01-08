全台初一至初三停收垃圾　環境部：勿送清潔隊員紅包

▲環境部公布春節期間各縣市垃圾收運時間，原則上初一到初三停收垃圾。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

龍年即將邁入尾聲，不少民眾年前都有大掃除習慣。環境部今（8日）公布全台春節期間收運垃圾時間與方式，原則上垃圾停止收運從1月28日（二）除夕當天下午，2月1日（六）初四起陸續恢復正常收運，也提醒民眾不要送紅包給清潔隊員，高壓容器則依規定用完後打包並加註警示後交給回收車。

距離過年不到三周，民眾也開始陸續準備進行年前大掃除。環境部今天召開記者會，公布各縣市春節期間收運垃圾時間與方式，公布在環境部環境管理署官網，垃圾停止收運從除夕當天下午到初三（五），2月1日（六）初四起陸續恢復正常收運，其中台中市春節期間垃圾收運不打烊，新北市考量民眾需求，設置70處定點收運垃圾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境管理署長顏旭明表示，民眾在大掃除期間清出的大型家具或床墊，可依照當地環保機關或公所清潔隊公告回收事項、清運方式與時間，妥善交給清潔隊，也呼籲全民加強居家堆置雜物與積水容器的清除與整理，避免蚊蟲滋生。

▲顏旭明（圖左）提醒民眾要清除積水容器，避免蚊蟲滋生。（圖／記者許敏溶攝）

此外，不少民眾會回收瓦斯罐、噴漆等高壓容器，過去甚至有清潔隊員因此受傷，顏旭明表示，去年雖然沒有清潔隊員因此受傷，但仍提醒民眾，高壓容器請依照回收四步驟，「確認用完、單獨打包、加註示警（高壓容器）、交付無壓縮斗的資源回收車」，避免清潔隊員因此受傷。

以往部分民眾為感謝清潔隊員過年期間辛勞，會送給清潔隊員紅包，顏旭明表示，依規定清潔隊員都不能收紅包，少數民眾會在車輛開動後丟給車內，清潔隊員仍要依規定拿給政風系統，反而造成清潔隊員困擾，也呼籲民眾不要再送紅包給清潔隊員。