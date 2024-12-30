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環境部宣布2030至少減碳26%　百貨超商等500家企業納入碳盤查

▲環境部長彭啓明宣布2030減碳新目標。（圖／記者楊惠琪攝）

▲環境部長彭啓明宣布2030減碳新目標。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

環境部今（30）日依「氣候變遷因應法」規定公告「第三期（2026到2030年）溫室氣體階段管制目標」草案，從2022年發布的較基準年（2005年）減量24±1%提升為28±2%。為加大減碳力道，自2026年起擴大碳盤查對象，將資訊服務業、百貨公司、購物中心、量販店、連鎖超商、超級市場、旅館、電信、醫學中心、大專院校及具一定規模的運輸業（鐵路、捷運、客運）及中小型製造業納入，預計新增500家企業、約2萬家門市。

因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定，訂定每5年一期的階段管制目標，為達成總統賴清德在今年10 月於國家氣候變遷對策委員會宣示，設定積極減碳新目標。環境部今公布第三階段管制目標，把2022年發布的較基準年（2005年）減量24±1%提升為減量28±2%，並提出2030年電力排放係數階段目標0.319公斤，較現況減少35%。

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環境部長彭啓明表示，第三期溫室氣體階段管制目標（草案）所更新設定的國家2030年減碳新目標「較基準年減量28±2％」，僅次於日本減量的41％，優於韓國的減量14%，電力排放係數也較現況減量35％。彭啓明強調，就電力排放係數減量部分，已與台電公司多次確認，有信心在太陽能光電、離岸風電的發展下，達到2030減碳新目標，明年初將透過國家氣候變遷對策委員會，提出接軌國際的2032、2035年國家減碳新目標。

配合減碳新目標，環境部今也宣布2026年起擴大應盤查登錄對象，依據氣候法盤查登錄與查驗分級管理規定，僅進行溫室氣體盤查登錄作業，現階段不納入碳費徵收對象，擴大盤查對象包括用電量較高的資訊服務業、百貨公司、購物中心、量販店、連鎖便利商店、超級市場、旅館、電信、醫學中心、大專院校，以及鐵路、捷運、客運運輸，以及中小型製造業等，總計約新增500家企業、2萬家門市。

氣候變遷署副署長黃偉鳴說明，符合新增列管對象，從2026年起，每年4月30前須完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄，若未依規定申報登錄，可以「氣候變遷因應法」開罰10萬至100萬元罰鍰。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，除新增擴大民間企業盤查對象，政府機關也要加入碳盤查，環境部已於今年11月率先完成2023年內部溫室氣體盤查，未來也會透過舉辦工作坊方式，推動各機關內部碳盤查，計畫從2025年起政府各部門就啟動碳盤查作業，透過公私協力、各行各業一起加大減碳力度。

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