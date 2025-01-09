野火燒向家！洛杉磯男堅守自宅無視撤離　手握水管喪命

▲美國加州洛杉磯野火至今造成5人喪命。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯野火至今造成5人喪命，其中一人就是66歲男子維克特（Victor Shaw）。維克特為了保住父母留下來的房子，無視消防人員的疏散指示，執意留在原地與野火搏鬥。當大火侵襲整個社區過後，維克特陳屍住處，手裡還拿著一根水管。

維克特與家人莎莉（Shari Shaw）同住在這棟房子裡，但當野火開始襲向洛杉磯阿爾塔迪納（Altadena）那時，維克特並沒有跟她一起疏散至安全地帶，因為他想要留下來和野火搏鬥，她只能心碎做出獨自離開。

莎莉向當地媒體KTLA透露，「我回去大喊他的名字的時候，他沒有回應我，我必須逃出去……我回頭一看，房子已經開始著火，我不得不離開」。

在大火侵襲整個社區過後，維克特友人塔納（Al Tanner）回去查看狀況，發現維克特住處早已被燒毀，維克特陳屍在自家車道上，手裡還拿著一根水管。塔納透露，「他看起來是在試著挽救他父母住了55年的家」。報導稱，維克特遺體仍在住處內，因為救援人員為了應對嚴峻野火災情人力不足。

洛杉磯野火7日爆發至今未歇，強勁風勢使得洛杉磯大片區域燃起熊熊大火，消防人員被猛烈且迅速蔓延的大火包圍。當局表示，已有約1500棟建築物被燒毀，且有大量人員受傷，大部分的人受傷是因為沒有聽從撤離警告。當局已下令逾10萬人撤離家園。

▼阿爾塔迪納（Altadena）野火肆虐前後對照。（圖／路透）