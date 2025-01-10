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洛杉磯野火猛燒　好萊塢明星家被焚毀！心碎落淚

▲▼ 美國洛杉磯大火。圖為阿爾塔迪納（Altadena）。（圖／路透）

▲加州洛杉磯野火今天持續肆虐。（圖／路透）

文／中央社

美國加州洛杉磯野火9日持續肆虐，火勢延燒至好萊塢山莊，當局指出至少有3處火勢仍未獲控制，有好萊塢明星描述家園慘況和親人支持時落淚。

路透社報導，洛杉磯郡（Los Angeles County）至少有6場野火正在不同地方燃燒，其中有3場大火被當局列為「控制程度0%」，分別是位在洛杉磯市東、西兩側的大火及火勢較小的日落大火（Sunset Fire），後者位在好萊塢大道（Hollywood Boulevard）上星光大道（Walk of Fame）上方的好萊塢山莊（Hollywood Hills）。

男星比利克里斯托（Billy Crystal）與妻子珍妮絲（Janice）宣布，他們從1979年入住至今、位於加州太平洋斷崖（Pacific Palisades）的房屋已經毀於一旦。他們說：「我們當然傷心難過，但在孩子和友人的愛支持下，我們會撐過去。」

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「日落野火」（Sunset Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯野火的火勢延燒至好萊塢山莊。（圖／達志影像／美聯社）

美國名媛芭莉絲．希爾頓（Paris Hilton）在電視直播中看著她位在馬利布（Malibu）的濱海豪宅被「燒得精光」，她表示自己「心碎程度難以言喻」。

▲好萊塢男星、James Woods。（圖／翻攝自維基百科）

▲好萊塢男星詹姆斯伍德（James Woods）家園受野火波及。（圖／翻攝自維基百科）

曾榮獲艾美獎（Emmy Awards）的男星詹姆斯伍德（James Woods）接受電視採訪時說出自己逃離大火的經歷，「前一天還在游泳池游泳，隔天一切都沒了」。他說到一名姪女「拿出她的雪怪小撲滿要幫助我們重建家園」時，不禁流下淚來。

▼詹姆斯伍德上傳住家附近災情畫面。（圖／翻攝自X）

▲▼洛杉磯野火，好萊塢男星詹姆斯．伍茲（James Woods）上傳家附近災情。（圖／翻攝自X）

▲▼洛杉磯野火，好萊塢男星詹姆斯．伍茲（James Woods）上傳家附近災情。（圖／翻攝自X）

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