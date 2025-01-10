野火狂燒蔓延中...拜登突喊「好消息」：我曾孫出生！慘被罵爆

▲美國洛杉磯野火肆虐，災情頻傳，總統拜登宣布加州進入聯邦緊急狀態。（圖／達志／路透社）



圖文／CTWANT

美國加州洛杉磯野火持續蔓延，已造成至少5人死亡，並摧毀約1000棟建築物，當局下令13萬名民眾迅速撤離外，總統拜登也宣布加州進入聯邦緊急狀態，將提供經費和資源對抗野火。不過拜登在消防站聽取災情簡報後，接著說有好消息是他的曾孫出生，此發言引發眾多美國網友不滿。

綜合外媒報導，美國洛杉磯近日發生太平洋斷崖大火（Pacific PalisadesFire），被視為洛杉磯史上最強的野火，已摧毀上千棟建築物，還持續有民眾死傷的消息傳出。總統拜登美國時間8日與加州州長紐松（Gavin Newsom）在聖塔蒙尼加（Santa Monica）消防站聽取簡報，承諾卸任前會提供一切協助。美國總統當選人川普將於20日上任。

在會議上拜登也向記者透露，「有一個好消息，我今日當上曾祖父，將因為種種原因會牢牢記住這一天。」拜登在到消防站聽取火災的簡報前，與夫人吉兒拜登有先前往醫院探望產後的長孫女娜歐蜜拜登（Naomi Biden），吉兒拜登也在臉書分享拜登抱著曾孫的照片。

▲美國總統拜登的夫人吉兒拜登在臉書公開他們迎來曾孫的照片。（圖／翻攝自臉書／First Lady Dr. Jill Biden）

在照片底下有許多人留言祝賀，恭喜他們當曾祖父、曾祖母，仍有美國網友對於拜登在這種緊張時刻，竟選擇在消防站聽簡報後宣布「好消息」，忍不住痛批，「用洛杉磯野火新聞發布會宣布自己當曾祖父是對的嗎？太離譜了」、「活在自己世界的老人代表」、「野火還在蔓延，他還開心分享家務事，真的不在乎任何人」。

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