洛杉磯野火失控釀6死　市長去年「大砍5.5億消防預算」被罵爆

▲洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯正面臨史上最嚴重野火，官方證實已造成至少6人死亡，但實際傷亡數字仍無法確認，延燒面積逾2.5萬英畝，超過2000棟建築被毀。與此同時，洛杉磯市長第一時間人卻在國外訪問，且她去年才大幅削減了洛杉磯消防局1700萬美元（約台幣5.5億元）的預算，成為眾矢之的。

綜合外媒報導，洛杉磯帕利塞德野火（Palisades Fire）於7日上午開始迅速蔓延，而市長巴斯（Karen Bass）同時間正在非洲迦納參加總統馬哈馬（John Dramani Mahama）的就職典禮，儘管她立即返國，仍止不住輿論撻伐。

她8日在記者會上，僅是照稿演說，甚至連緊急網站的網址都說不出來，直接脫口而出網址的統稱URL，讓現場媒體也相當傻眼。此外，巴斯去年6月批准的130億美元總預算中，將洛杉磯消防局的8億多美元（約台幣260億元）預算，再削減了1700萬美元，讓外界質疑此舉影響了救災能力。

▲洛杉磯消防員疲於奔命。（圖／達志影像／美聯社）



巴斯削減的預算金額是凍結消防局許多行政職位而來，其中還有約700萬美元是削減了消防員的加班費用，而這筆錢原本是用於培訓、火災預防及其他關鍵功能的。

事實上，洛杉磯消防局長克勞利（Kristin Crowley）在去年12月初火災爆發前，就曾在一份備忘錄中寫道，「這些削減...已嚴重限制了本部門準備、訓練和應對大型緊急事件（包括野火）的能力。」

不過，巴斯8日在記者會上強調，削減預算並未影響到消防員應對野火的能力，「如果仔細看，這些預算削減並未對我們過去幾天處理的情況產生影響，這些削減是針對2025年的培訓預算，並不影響目前的災情。」

洛杉磯官員9日證實，野火已造成至少6人死亡，但坦言實際傷亡狀況仍無法掌握。