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洛杉磯野火狂燒！當局認了「控制率0%」　超過13萬居民緊急撤離

記者趙蔡州／綜合報導

美國加州洛杉磯野火不斷延燒，儘管當局已出動超過7500人投入救災，讓超過13萬人撤離家園，火災仍造成5人死亡。當局表示，這場野火主要有5大區域比較嚴重，其中3大區域的控制率為0%，最嚴重的地區是帕利塞德（Palisades）。

根據美國WalesOnline報導，加州林業和消防局部（CAL FIRE）表示，洛杉磯大規模野火7日發生後，目前已有超過數千間房屋被損壞或摧毀、大量野生動物被燒死，超過13萬名居民被迫撤離家園，造成至少5人死亡。

加州林業和消防局部還說除了幾處零星的火災外，洛杉磯周圍目前有5大區域的野火較為嚴重，分別是帕利塞德（Palisades）、好萊塢山（或稱日落野火，Sunset）和伊頓（Eaton）控制率為0%，最嚴重的帕利塞茲已燒毀1萬7234英畝土地，另外2大區域則是赫斯特（Hurst）控制率為10%、利迪亞（Lidia）40％。

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。「日落野火」（Sunset Fire）。（圖／路透）

▲洛杉磯野火造成10萬人撤離家園。（圖／路透）

由於野火肆虐的地方就在好萊塢附近，有不少好萊塢明星、名人的房子也遭到野火波及，像是名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、歌手曼迪摩爾（Mandy Moore）、演員約翰·古德曼（John Goodman）比利克里斯托（Billy Crystal）、（安東尼·霍普金斯）Anthony Hopkins、馬克哈米爾（Mark Hamill）、詹姆斯伍茲（James Woods）等。

美國總統拜登的發言人8日晚間表示，拜登總統已經取消飛往義大利的行程，以方便協調、指揮聯邦政府調動支持力量救災。

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