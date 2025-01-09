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韓民調：逾6成贊成罷免尹錫悅　59%認有必要逮捕

▲▼南韓總統尹錫悅12月27日在國務會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲若憲法法院通過彈劾案，尹錫悅將立即解除總統職務，依法須在裁定日隔天起算60天內舉行下屆總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

韓國民調機構今天公布最新調查結果顯示，62%受調民眾贊成憲法法院通過總統尹錫悅彈劾案，59%受調者認為有必要逮捕尹錫悅。

EMBRAIN、Kstat、Korea Research、韓國Research等4家民調機構今天公布6日至8日向1000名18歲以上民眾進行民意調查結果，對於「應通過彈劾案，罷免尹總統」的問題，62%受調者表示贊成、33%認為憲法法院應駁回。

對於高級公職人員犯罪調查處（公調處）對尹錫悅執行逮捕令的做法，59%受調者認為是「必要措施」，37%認為是「過度的措施」。

尹錫悅去年12月3日晚間突襲宣布實施緊急戒嚴，在國會快速表決通過結束戒嚴後風波持續至今，尹錫悅遭國會表決通過彈劾，現交由憲法法院審理；公調處以涉內亂罪嫌傳喚調查尹錫悅，在尹錫悅多次拒絕出席配合後聲請逮捕令，3日試圖執行逮捕，但在總統警護處阻擋下無功而返。

若憲法法院通過彈劾案，尹錫悅將立即解除總統職務，依法須在裁定日隔天起算60天內舉行下屆總統大選，較原定下屆大選提前約2年。

對於下屆總統人選，53%受訪者認為「應從在野黨候選人中選出」，37%則支持從執政黨選出。就具體支持的政黨，41%受調者支持最大在野黨共同民主黨候選人，29%選擇國民力量，祖國革新黨及改革新黨則各獲得2%受調者支持。

個別有力候選人的支持率則以共同民主黨黨魁李在明31%最高，首爾市長吳世勳及大邱市長洪準杓各獲7%，前國民力量黨魁韓東勳5%，32%受調者回答「沒有」、「不知道」或未答覆。

值得注意的是，在政局混亂下，國民力量政黨支持度較3週前回升6個百分點至32%，共同民主黨支持度則下降3個百分點至36%。（編輯：韋樞）

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