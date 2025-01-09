北韓2脫北人妻下場慘！　遭「當庭處決」上百市民圍觀

▲金正恩在新冠疫情期間實施鎖國政策，導致大量脫北者滯留於中國，如今一一被送回北韓接受審判。（示意圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓在新冠疫情期間實施鎖國政策，因此有大批被逮的脫北者滯留中國。而這些人2023年起陸續被送回北韓，其中就有11名脫北女性被遣返後下場悽慘，其中2人在上百人面前被公開處決，其餘9人被判終身監禁，至今下落不明。對此，聯合國人權專家要求北韓做出解釋。

由美國政府資助的《自由亞洲電台》報導，聯合國北韓人權問題特別報告官伊莉莎白・莎蒙（Elizabeth Salmon）與其他7名人權專家針對2名脫北女遭處極刑的問題，要求北韓當局做出解釋。

報導指出，莎蒙2024年11月6日致函北韓政府，表達對這起事件的關切，並要求出示相關資訊。信中指出，根據他們所掌握的消息，有2名從中國被遣返的脫北女性遭處決，另有9人被判處終身監禁。

莎蒙強調，根據國際法，死刑僅能用於最嚴重的犯罪案件，而這2名女性未能獲得上訴機會就立即被處決，顯然違反了國際法的標準。

此外，信中也提到，另外9名被判終身監禁的脫北女性也下落不明，引起人權專家極大憂慮。莎蒙指出，北韓的政治犯收容所內存在酷刑與非人道待遇是眾所皆知的事實，而這些女性極有可能在此遭到嚴刑拷問等虐待。

人權組織就指出，北韓政府對脫北者採取嚴厲手段，尤其是涉及協助他人逃往南韓的個案。

根據《自由亞洲電台》報導，南韓非政府組織「民族魂統一聯合隊」代表張世律指出，2名被處決的女性分別為39歲的李女與43歲的姜女。她們2023年8月31日在咸鏡北道清津市遭到公開審判，被指控「人口買賣與運送」，協助其他脫北女性前往南韓。審判結束後，她們立即被判處死刑，審判全程公開進行，吸引數百名市民旁觀。

另一方面，由於新冠疫情爆發，北韓自2020年1月起封鎖國境，導致大批脫北者滯留中國。然而，隨著封鎖措施在2023年夏季逐步解除，中國也開始重新遣返脫北者，儘管國際社會對此表達強烈反對，但遣返行動仍然持續進行。