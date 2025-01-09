日本流感大爆發！「1周新增31萬例」創新高　43地區達流感警報

▲日本流感新增病例創下新高，全國共43地區達到流感警報標準。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本流感疫情大爆發，單周新增確診人數創下有紀錄以來的新高。截至2024年12月29日的一周內，日本全國醫療機構平均通報流感新增病例數達64.39人，是自1999年起採用現行統計方式以來的最高紀錄。而全國47個都道府縣中，有43個地區的病例數超過警報標準的30人，所有地區的流感病例也較前一周增加。

根據《日本放送協會》報導，國立感染症研究所數據統計，12月29日當周，全日本約5000家醫療機構通報了31萬7812例流感新增病例，比前一周多出超過10萬例。平均每家醫療機構通報的新增病例數高達64.39人，突破史上最高紀錄，比前一周增加了21.73人。

其中大分縣的流感新增病例最多，平均每家醫療機構一周就有104.84人確診，其次是鹿兒島縣的96.4人、佐賀縣的94.36人、熊本縣的92.56人以及宮崎縣的90.24人。

此外，愛知縣該周也通報了82.35人、大阪府67.53人、東京都56.52人。全國共有43個都道府縣達到流感警報標準，全日本所有地區的病例數都呈現上升趨勢。

根據估算，全日本當周流感患者總數約為258萬5千人，而自9月2日以來的累計病例數已達593萬7千人。日本厚生勞動省也呼籲民眾加強防疫措施，包括勤洗手和戴口罩，以降低感染風險，國人若赴日本旅遊，千萬不可大意。

靜岡縣一家專門提供小兒科治療的醫院提醒，近期因流感引發併發症的病例增加，包括會出現意識障礙的「流感腦炎」、肺炎以及氣喘等情形，甚至有兒童因此不幸病逝，而大多數患者並未接種流感疫苗。