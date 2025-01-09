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金與正兒子曝光！　專家曝：恐「取代金主愛」成為北韓接班人

記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正，日前在北韓新年慶祝活動中，無預警牽著2名孩童現身，其中一名男童更被外界臆測，很有可能取代金正恩的女兒金主愛，成為下一任北韓領導人。

根據《鏡報》報導，北韓中央電視台於今年元旦播出了新年慶祝活動的錄播畫面，影片中可見，金與正牽著男童走進活動場地，還有一名女童緊隨其後。南韓統一部官員指出，這場活動是北韓高層攜家屬出席的場合，金正恩也帶著女兒金主愛現身。

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

這段畫面雖僅短短兩秒，但已在網路上掀起熱議。外界猜測，這兩名孩童很可能是金與正的子女。

金正恩的女兒金主愛過去幾年已多次陪同父親參加公開活動，甚至在2022年陪同父親視察洲際彈道飛彈發射。不過，北韓至今尚未出現過女性領導人，這讓專家們推測，目前這代唯一已知的男性繼承人，也就是金與正的兒子、金正恩的姪子，可能成為北韓的下一任領導人。

▲▼北韓在平壤51競技場舉辦2025跨年演唱會，金正恩、金主愛出席現場。（圖／達志影像）

▲金正恩、金主愛出席在平壤51競技場舉辦2025跨年演唱會。（圖／達志影像）

北韓領導觀察網站（North Korea Leadership Watch）創辦人馬登（Michael Madden）認為，北韓領導人只會由北韓建國者金日成（Kim Il-sung）的血脈繼承，「透過這次活動，我們可以確定金與正有一個兒子，這意味著她替金日成的白頭山家族產下了一名合法的男性繼承人。」

馬登表示，目前尚無情報可以證實，金正恩是否有親生兒子，「但金與正的兒子，基於他的家族血統，無疑是北韓世襲繼承的可信候選人，這也推翻了金主愛是世襲繼承人的觀點。」

此外，有傳聞稱金正恩可能還有2名子女，其中包括一個兒子，但這些孩子從未在公眾場合露面。同時，南韓媒體《NK News》猜測在新年活動中出現的兩名孩童，很可能是金正恩的子女，但也承認這種可能性較低。

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