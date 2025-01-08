陳亭妃爭取台南新營糖廠全面活化利用　帶動地方觀光文化發展

▲立法委員陳亭妃積極推動台灣百年的糖業及鐵道文化資產有效保存，並結合台南當地交通觀光發展。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法委員陳亭妃積極推動台灣百年的糖業及鐵道文化資產有效保存，並結合台南當地交通觀光發展，8日質詢時特別要求台糖成立專案小組，盤點台南現存的所有糖鐵、五分車及糖廠歷史文化資源，與台南市政府立即合作規畫觀光與交通路網，務必重現台糖製糖文化悠久歷史底蘊，反映台南鄉親與台糖深厚情感連結。

陳亭妃針對閒置多年的台南新營糖廠近30公頃的空間，認為應積極活化再利用，發展成為一個結合休閒、文化、藝術及觀光的多功能空間。

陳亭妃提到，自己過去曾邀集台糖公司台南區處劉錦桂處長至柳營區台糖五分車鐵軌處現勘，要求將老舊缺乏管理的鐵軌重新進行完善建置，在確保安全無虞的前提下，期盼能串連未被破壞的糖鐵路線，進一步結合各地區特色，發展出深度農村觀光旅遊網絡路線，以帶動地方城鄉發展。

陳亭妃指出，台糖的糖鐵文化歷史底蘊深厚，至今已有78年的歷史，過去利用鐵軌運輸甘蔗、蔗糖的記憶早已深植台南鄉親的記憶中，具有非常高的文化傳承與觀光價值。然而，全台糖鐵的現存軌道僅剩30公里，與過去最多時的3000多公里相比，保存比例相差甚遠。而台南作為台糖總公司所在地，現存的部分僅保留了132.5公里，其中真正恢復五分車歷史風貌的更是只有短短8.6公里。

陳亭妃強調，針對閒置多年的台南新營糖廠近30公頃的空間，應積極活化再利用，一併納入推廣台糖文化的規畫發展之中，妥善運用新營糖廠內部的文化資產。廠區內包括鹽水港製糖株式會社總社辦公室、塑膠工廠辦公室、員工餐廳與宿舍群等4處市定古蹟，以及26處具有文化資產潛力的建築，都需要透過台糖與市政府合作共同進行文化資產的保存活化與再利用。

陳亭妃表示，自己長期推動「糖鐵文化」，希望將溪北各區農村旅遊特色有效連結，串聯後壁、新營、柳營、鹽水、學甲等區的觀光、文化網絡，形成以蜘蛛網狀概念往外向鄰近縣市地區發展。她也要求台糖成立專案小組強化盤整、恢復、串連的軌道長度與規劃進度，發展獨有的文化觀光特色，創造觀光價值。