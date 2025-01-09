譚艾珍、憲哥現身談詐騙　民調88%肯定「打詐儀錶板」揭真實數據

▲女藝人譚艾珍和股市名人憲哥、刑事局長周幼偉現身宣導打擊詐騙犯罪。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局在去年8月30日引進打擊詐欺犯罪重大變革，透過165全民防騙網公布打詐儀錶板，誠實揭露全台每月發生的詐騙案件數量及財損金額，並在12月1日推出「165打詐儀錶板」專網（https://165dashboard.tw/），希望透過公開案件統計，使民眾感受詐騙案件嚴重危害性。

今年1月6日，打詐儀錶板蒐錄逾1.3萬則案例，瀏覽專網者已逾15萬人次。中正大學1月3日公布民調顯示，民眾對於「提供打詐儀錶板」的主觀感受88.06%認為正面，支持刑事局推動打詐儀表板防詐策略。

刑事局統計去年8月到12月受理案件趨勢，由8月的2萬1244件、9月1萬8015件、10月1萬8150、11月1萬8204件，到12月1萬7766件。財損數則從8月138億餘元、9月119億餘元、10月120億餘元、11月126億餘元，到12月124億餘元，大致呈現緩降趨勢。



警方統計：全台灣盛行前五名的詐騙手法，第一名仍是假投資詐騙（23.9%）、其次是網路購物詐騙（12.94%）、假買家騙賣家詐騙（11.33%）、假交友（投資詐財）詐騙（7.15%）及假中獎通知詐騙（5.89%）。

全台警方在查找潛在被害人攔阻匯款部份達4萬3627件、攔阻2.4億元；通報銀行列管1萬973組預警帳戶、攔阻1億元。通報境內異常帳戶2730筆、攔阻1.8億元。鷹眼專案主動偵測管制4萬8154戶、攔阻8.2億元；金融機構與超商攔阻1萬8706件，攔阻金額達119.27億元。

另外警方也針對涉詐門號停斷話5618通、涉詐網域封阻4萬3401組、攔阻770萬8395個境外來電門號、通報停權8013組涉詐LINE帳號、移除13萬5039則在網路社群平台刊登的涉詐廣告。

全國警察於去年查獲集團性詐欺案件2634件移送2萬3414人。刑事局165反詐騙諮詢專線接受民眾詢問數量達50萬餘通，受理網路案件12萬餘件，共計圈存5796件，攔阻3億餘元。

刑事局9日並邀請股市名人憲哥賴憲政及資深女藝人譚艾珍現身說法，提醒民眾降低被詐風險的親身經驗。未來刑事局將依詐騙趨勢，持續滾動式調整「165打詐儀錶板」功能。例如，現正規劃下載專區，提供民眾免費下載使用早安圖、四格漫畫、破解公式、桌布等，來傳達全民防詐理念。

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