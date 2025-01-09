　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

譚艾珍、憲哥現身談詐騙　民調88%肯定「打詐儀錶板」揭真實數據

▲女藝人譚艾珍和股市名人憲哥、刑事局掌周幼偉現身宣導打擊詐騙犯罪。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女藝人譚艾珍和股市名人憲哥、刑事局長周幼偉現身宣導打擊詐騙犯罪。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局在去年8月30日引進打擊詐欺犯罪重大變革，透過165全民防騙網公布打詐儀錶板，誠實揭露全台每月發生的詐騙案件數量及財損金額，並在12月1日推出「165打詐儀錶板」專網（https://165dashboard.tw/），希望透過公開案件統計，使民眾感受詐騙案件嚴重危害性。

今年1月6日，打詐儀錶板蒐錄逾1.3萬則案例，瀏覽專網者已逾15萬人次。中正大學1月3日公布民調顯示，民眾對於「提供打詐儀錶板」的主觀感受88.06%認為正面，支持刑事局推動打詐儀表板防詐策略。

刑事局統計去年8月到12月受理案件趨勢，由8月的2萬1244件、9月1萬8015件、10月1萬8150、11月1萬8204件，到12月1萬7766件。財損數則從8月138億餘元、9月119億餘元、10月120億餘元、11月126億餘元，到12月124億餘元，大致呈現緩降趨勢。
▲女藝人譚艾珍和股市名人憲哥、刑事局掌周幼偉現身宣導打擊詐騙犯罪。（圖／記者張君豪翻攝）

警方統計：全台灣盛行前五名的詐騙手法，第一名仍是假投資詐騙（23.9%）、其次是網路購物詐騙（12.94%）、假買家騙賣家詐騙（11.33%）、假交友（投資詐財）詐騙（7.15%）及假中獎通知詐騙（5.89%）。

全台警方在查找潛在被害人攔阻匯款部份達4萬3627件、攔阻2.4億元；通報銀行列管1萬973組預警帳戶、攔阻1億元。通報境內異常帳戶2730筆、攔阻1.8億元。鷹眼專案主動偵測管制4萬8154戶、攔阻8.2億元；金融機構與超商攔阻1萬8706件，攔阻金額達119.27億元。

另外警方也針對涉詐門號停斷話5618通、涉詐網域封阻4萬3401組、攔阻770萬8395個境外來電門號、通報停權8013組涉詐LINE帳號、移除13萬5039則在網路社群平台刊登的涉詐廣告。

全國警察於去年查獲集團性詐欺案件2634件移送2萬3414人。刑事局165反詐騙諮詢專線接受民眾詢問數量達50萬餘通，受理網路案件12萬餘件，共計圈存5796件，攔阻3億餘元。

刑事局9日並邀請股市名人憲哥賴憲政及資深女藝人譚艾珍現身說法，提醒民眾降低被詐風險的親身經驗。未來刑事局將依詐騙趨勢，持續滾動式調整「165打詐儀錶板」功能。例如，現正規劃下載專區，提供民眾免費下載使用早安圖、四格漫畫、破解公式、桌布等，來傳達全民防詐理念。

►獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
她「生活正常+沒壞習慣」卻罹癌！　科學家揭元凶
獨／台中5寶爸承諾結紮　毀約再生1孩！
日本流感大爆發！　增31萬例創新高
撤離洛杉磯！　整條路塞爆畫面曝光
洛杉磯野火5死！　網紅闖入「火場前自拍」被罵爆
路過恐中鏢！染麻疹「症狀變化曝光」　醫：擴散臉和全身
又一起！　25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／台中警「集體開假單」案再往上延燒　3線1警官被傳喚

獨／台中清苦5寶爸承諾結紮　毀約與妻再生1孩晉升「6寶爸」

譚艾珍、憲哥現身談詐騙　民調88%肯定「打詐儀錶板」揭真實數據

彰警逮車手阻詐「白目青蛙」衝進銀行掏槍搶劫　原來是演練

黃國昌點名不敢強制執行吳乃仁　北院：受託即扣押1700萬存款

單車從3樓室外梯俯衝1樓！彰化扇形車庫騎士玩命　公所要罰了

陳水扁涉洗錢案　北院更一審再判免訴

新北男右轉沒打燈被叭　攔車嗆「叭三小」！遭壯男壓地修理

桃園中山國小旁鐵皮倉庫起火！現場頻傳爆炸聲　校方急廣播關窗

無照又毒駕！新北男撞死單車女逃逸　檢起訴移請國民法庭審理

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

獨／台中警「集體開假單」案再往上延燒　3線1警官被傳喚

獨／台中清苦5寶爸承諾結紮　毀約與妻再生1孩晉升「6寶爸」

譚艾珍、憲哥現身談詐騙　民調88%肯定「打詐儀錶板」揭真實數據

彰警逮車手阻詐「白目青蛙」衝進銀行掏槍搶劫　原來是演練

黃國昌點名不敢強制執行吳乃仁　北院：受託即扣押1700萬存款

單車從3樓室外梯俯衝1樓！彰化扇形車庫騎士玩命　公所要罰了

陳水扁涉洗錢案　北院更一審再判免訴

新北男右轉沒打燈被叭　攔車嗆「叭三小」！遭壯男壓地修理

桃園中山國小旁鐵皮倉庫起火！現場頻傳爆炸聲　校方急廣播關窗

無照又毒駕！新北男撞死單車女逃逸　檢起訴移請國民法庭審理

最強創業平台！永慶加盟北北基2024破億加盟店2間、千萬業績菁英逾40位

路上被帥哥搭訕「會進一步認識？」　網友吐實話：機率比較高

瓦城2024年營收首破60億元寫新高　美國首店9月試營運

先探／別當韭菜　元月行情EPS才是硬道理

大學學測18日起連3天登場　竹市祝福考生金榜題名

小甜甜移居大陸「高樓層新家」曝光！　滿意1設施：期待安頓完

獨／台中警「集體開假單」案再往上延燒　3線1警官被傳喚

富邦金2024年賺逾1個股本暫居冠　全年豪賺1511.6億創新高

遭酸是老女人…金曲歌后「氣到狂瘦20公斤」　還被嫌太胖不能發片！

竹科工程師「初戀愛上人妻」　她談1條件就離婚！網傻：腦壞了嗎

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝：不認識他衰被波及

還原5檢座吃奢宴現場！吳乃仁拄枴杖帶美女秘書入席

曾愛賭一夜輸贏40億　林秉文主導17年前假球案「害中華職棒染黑」

台中某國小女教練受刀傷　緊急送醫

「你們可以放過我嗎？」5寶辣媽賣毒養小孩

吳乃仁吃低消6萬日料店檢察官在場　北檢：進行行政調查

快訊／三重早餐店驚傳火警　警消急援射水灌救

虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因延押

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻判刑定讞

父逝留4地2房…獨子出國玩到頭七前一天　遺產繼承逆轉

嘉義布袋出現天坑　駕駛沒注意「整車掉落」畫面曝

更多熱門

相關新聞

台人近7日「被騙走23億」　詐騙手法前3名曝

台人近7日「被騙走23億」　詐騙手法前3名曝

根據內政部警政署統計，全台12月詐騙財損達124億3543.3萬元，財損金額增加最多的縣市為桃園市，達16億9683.7萬元；至於受理件數，12月共有1萬7766件，受理數增加最多的縣市是台北市，達2064件。《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名。

網購新陷阱！託運認證+螢幕分享詐騙賣家

網購新陷阱！託運認證+螢幕分享詐騙賣家

本周「台人被騙25.5億元」！

本周「台人被騙25.5億元」！

高市警「打詐儀錶板」專網上線

高市警「打詐儀錶板」專網上線

南投縣今年前11月詐騙總額12億餘元僅追回2成

南投縣今年前11月詐騙總額12億餘元僅追回2成

關鍵字：

詐騙防詐打詐儀錶板警方統計假投資詐騙網購詐騙

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面