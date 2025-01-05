台人近7日「被騙走23億」　詐騙手法前3名曝光

▲最新一周的財產損失金額達23億2526萬8000元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署統計，全台12月詐騙財損達124億3543.3萬元，財損金額增加最多的縣市為桃園市，達16億9683.7萬元；至於受理件數，12月共有1萬7766件，受理數增加最多的縣市是台北市，達2064件。《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名。

日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 12月29日 377件 1,512,040,000元 12月30日 555件 2,977,810,000元 12月31日 520件 3,068,920,000元 1月1日 331件 3,158,060,000元 1月2日 503件 3,636,200,000元 1月3日 533件 4,614,830,000元 1月4日 503件 4,284,820,000元 總數 3,322件 23,252,680,000元

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，最新一周（2024年12月29日至2025年1月4日）的財產損失金額共達23億2526萬8000元，詐騙案件受理數則有3322件。若與前一周（12月22日至12月28日）25億5583.1 萬的財損金額相比，減少了2億3056萬3000元。

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從表格也可見，在這7天，財產損失金額最高的日期是1月3日，達4億6148萬3000元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為12月30日，當日有555件。

受理數排名 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 假投資詐騙 748 1,616,891,000 網路購物詐騙 434 13,165,000 假買家騙賣家詐騙 323 32,004,000

詐騙手法有很多，若按照案件受理數來排列，最新一周的前3名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙。假投資詐騙有748件，財產損失金額16億1689萬1000元；網路購物詐騙有434件，財產損失金額1316萬5000元；假買家騙賣家詐騙有323件，財產損失金額3200萬4000元。

此外，「165打詐儀錶板」也分享4點防詐小撇步，請民眾務必留意。

1.投資，請循合法管道；私人投資管道，絕對沒有保障。



2.聽見「保證獲利」、「穩賺不賠」、「低風險高回報」，絕對是詐騙。



3.不要下載來路不明的投資APP。



4.網銀帳密，不要提供陌生人。